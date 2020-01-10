Президент ФИФА Инфантино избран членом МОК

сегодня, 23:13

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета ( МОК ).

Помимо него в комитет вошли президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Глава МОК Томас Бах прокомментировал событие:

Поздравляем с избранием трёх наших новых коллег. Теперь МОК может рассчитывать на ценные советы этих опытных людей.

Недавно Инфантино предложил вернуть к обсуждению идею о мультинациональных лигах.