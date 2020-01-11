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Тренер «Малаги» – о скандальном видео: «Я стал жертвой шантажа»

сегодня, 00:29

Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо прокомментировал скандал, связанный с попавшим в сеть интимным роликом с его участием.

У меня остается 300 непрочитанных сообщений, на которые я еще не успел ответить, люди поддерживают меня и выражают симпатию.

Пока я не могу ничего заявлять по этому поводу и разглашать информацию, потому что клуб отстранил меня. Когда я смогу сказать свое слово, все утрясется, не беспокойтесь. Даже не сомневаюсь в этом.

Именно я жертва этой истории. Я стал жертвой шантажа. Это является нарушением прав на неприкосновенность частной жизни.

У меня есть силы, чтобы двигаться дальше. Жертвы подобной травли часто заканчивают жизнь самоубийством из-за огромного давления, оказываемого СМИ, и отсутствия должного отношения и наблюдения за такого рода ситуациями.

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Strikers188
Strikers188
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