Тренер «Малаги» – о скандальном видео: «Я стал жертвой шантажа»

Главный тренер «Малаги» прокомментировал скандал, связанный с попавшим в сеть интимным роликом с его участием.

У меня остается 300 непрочитанных сообщений, на которые я еще не успел ответить, люди поддерживают меня и выражают симпатию.

Пока я не могу ничего заявлять по этому поводу и разглашать информацию, потому что клуб отстранил меня. Когда я смогу сказать свое слово, все утрясется, не беспокойтесь. Даже не сомневаюсь в этом.

Именно я жертва этой истории. Я стал жертвой шантажа. Это является нарушением прав на неприкосновенность частной жизни.