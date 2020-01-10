Экс-помощник Капелло: «Миранчук – хороший игрок, вижу его в „Ювентусе“»

сегодня, 21:31

Итало Габиальти, работавший ассистентом в «Ювентусе» и сборной России, порассуждал о потенциале полузащитника «Локомотива» .

По опыту работы со сборной России помню, что мы следили за прогрессом Миранчука. В то время он выступал за молодёжную сборную и уже выделялся своей игрой. Я считаю его хорошим игроком и вижу его в „Ювентусе“.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 21 матче за «Локо», забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также, по слухам, игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».