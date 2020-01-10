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Экс-помощник Капелло: «Миранчук – хороший игрок, вижу его в „Ювентусе“»

сегодня, 21:31

Итало Габиальти, работавший ассистентом Фабио Капелло в «Ювентусе» и сборной России, порассуждал о потенциале полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По опыту работы со сборной России помню, что мы следили за прогрессом Миранчука. В то время он выступал за молодёжную сборную и уже выделялся своей игрой. Я считаю его хорошим игроком и вижу его в „Ювентусе“.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 21 матче за «Локо», забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также, по слухам, игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 21:46
А дальше что?
112910415
112910415
сегодня в 21:46
свершилось, практически !
dimagas2
dimagas2 ответил ГНИДЫ
сегодня в 21:43
Я вижу дзюбу в реале!
Весь мир видит))
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 21:39
Я вижу дзюбу в реале!
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