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Крал: «Вообще не жалею о переходе в „Спартак“»

сегодня, 01:19

Экс-полузащитник «Славии» Алекс Крал в интервью чешским СМИ рассказал о своей адаптации в «Спартаке».

Я вообще не жалею о переходе в «Спартак». Никогда не было таких мыслей. Поначалу было сложно, так как я не проходил предсезонную подготовку с командой. У меня было лишь три тренировки перед тем, как я стал принимать участие в матчах. Но как только я адаптировался, то отлично вписался в команду. Причиной этого также послужило то, что в «Спартаке» много молодых игроков. Мы близки друг с другом.

Я довольно быстро акклиматизировался в Москве, нашёл квартиру. В Москве жизнь прекрасна, она мне по душе. Что касается языка, то у нас в команде есть переводчик, но я бы хотел как можно скорее выучить русский язык. Пока я говорю на английском. Поэтому могу тесно общаться с иностранными игроками.

Напомним, в голосовании за лучшего игрока 2019 года в Чехии Крал занял 4-е место.

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unoejk
unoejk ответил Гавроша
сегодня в 01:50
У команд Elfsborg и Галатасарай Александер-Арнольд Трент стоит в полузащитниках. Я хотел тоже поставить, открыл редактировать, а у меня он в защитниках.
Добрый день. Странно. У меня он тоже на позиции защиты. Уточню.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 01:38
У команд Elfsborg и Галатасарай Александер-Арнольд Трент стоит в полузащитниках. Я хотел тоже поставить, открыл редактировать, а у меня он в защитниках.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 01:30
Действительно, ведь удалось избавиться от этих скучных и неинтересных матчей в никому ненужной Лиге Чемпионов, от этих выездов в Барселону, Милан и Дортмунд, зато можно бросить все силы на матчи с Уфами и Ахматами, а эта доминация в чемпионате, ну разве она заменит чудесное пребывание на 9 месте в 4 очках от зоны вылета?
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