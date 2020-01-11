Крал: «Вообще не жалею о переходе в „Спартак“»

Экс-полузащитник «Славии» в интервью чешским СМИ рассказал о своей адаптации в «Спартаке».

Я вообще не жалею о переходе в «Спартак». Никогда не было таких мыслей. Поначалу было сложно, так как я не проходил предсезонную подготовку с командой. У меня было лишь три тренировки перед тем, как я стал принимать участие в матчах. Но как только я адаптировался, то отлично вписался в команду. Причиной этого также послужило то, что в «Спартаке» много молодых игроков. Мы близки друг с другом.

Я довольно быстро акклиматизировался в Москве, нашёл квартиру. В Москве жизнь прекрасна, она мне по душе. Что касается языка, то у нас в команде есть переводчик, но я бы хотел как можно скорее выучить русский язык. Пока я говорю на английском. Поэтому могу тесно общаться с иностранными игроками.