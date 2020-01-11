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Тренер «Фиорентины»: «Игра против СПАЛа будет сложной, должны быть готовы»

сегодня, 19:21
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини поделился ожиданиями от предстоящего матча против СПАЛа в рамках 19-го тура Серии А.

Игра против СПАЛа будет очень сложная. Они хорошо выступили против лучших команд лиги в этом сезоне. Мы должны быть готовы к этой игре. Нам нужно сохранить позитивные моменты из прошлого матча с «Болоньей» (1:1), но убрать из игры все негативные стороны, которые помешали нам победить.

Что касается Кутроне, то сегодня я буду оценивать его. Пока мы только познакомились, но он еще не тренировался. Он - центрфорвард, обладающий определенными качествами. Он может совершенствоваться, так как очень молод.

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