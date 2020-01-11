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«Челси» на своём поле разгромил «Бернли»

сегодня, 19:52
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В матче 22-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Бернли». Голами за «синих» отметились Жоржиньо, Абрахам и Хадсон-Одои.

После этой победы «Челси» располагается на 4-й строчке в таблице (39 очков), «Бернли» на 15-м месте (24 очка).

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Бернли» 3:0 (2:0)
Голы: Жоржиньо 27 (пенальти), Абрахам 38, Хадсон-Одои 49

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Баркли, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан, Абрахам
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Леннон, Вествуд, Корк, Макнил, Хендрик (Выдра 73), Вуд
Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Макнил 45+2, Вествуд 54, Леннон 59

Судья: Фрэнд Кевин.

В параллельном матче «Эвертон» победил «Брайтон».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 20:32
Надеюсь Лэмпард больше не будет обновлять антирекорды)
Ого! Лестер споткнулся..
Сейчас посмотрим на шпоры Мавра)))
FERIS
FERIS
сегодня в 20:28
Синих с победой!
Семён Макаренко
Семён Макаренко
сегодня в 20:26
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://ur-l.ru/sex
azkan
azkan
сегодня в 20:25
С победой Челси!
Не видел игру, я рад за такой счет. На СБ и разгром, да еще в сухую..
Молодцы!
OWLS
OWLS
сегодня в 20:09
Поздравляю!
particular
particular ответил Таганский
сегодня в 20:09
Понравились сегодня Джеймс и Хадсон.. Рад голу последнего - не исключаю, что скоро увидим сильную пару на правом фланге.. Всех с победой!!
Абрахам радует... Замордовали его арендами, теперь становится полезен...
Таганский
Таганский
сегодня в 20:06
Понравились сегодня Джеймс и Хадсон.. Рад голу последнего - не исключаю, что скоро увидим сильную пару на правом фланге..
Всех с победой!!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:01
Поздравляем Лэмпарда
Stamford Bridge
Stamford Bridge
сегодня в 20:01
С победой!Не рисую беспечное будущее у команды,но верю в место в четверке.После трансферного окна надеюсь сил прибавится!Come on CHELSEA!!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:56
По сути в очень атакующую схему все зашло. Одои набирает форму,Абрахам правда забивает с самого сложного момента ,а с чего-то попроще лажает.
Баркли +Жора понравились ,играли уверенно отдавали часто передачи на по поля и довольно точно и эффективно.
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