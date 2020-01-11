«Челси» на своём поле разгромил «Бернли»

сегодня, 19:52

В матче 22-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Бернли». Голами за «синих» отметились Жоржиньо, Абрахам и Хадсон-Одои.

После этой победы «Челси» располагается на 4-й строчке в таблице (39 очков), «Бернли» на 15-м месте (24 очка).

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Бернли» 3:0 (2:0)

Голы: Жоржиньо 27 (пенальти), Абрахам 38, Хадсон-Одои 49

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Баркли, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан, Абрахам

Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Леннон, Вествуд, Корк, Макнил, Хендрик (Выдра 73), Вуд

Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Макнил 45+2, Вествуд 54, Леннон 59

Судья: Фрэнд Кевин.

В параллельном матче «Эвертон» победил «Брайтон».