«Челси» на своём поле разгромил «Бернли»

В матче 22-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Бернли». Голами за «синих» отметились Жоржиньо, Абрахам и Хадсон-Одои.
После этой победы «Челси» располагается на 4-й строчке в таблице (39 очков), «Бернли» на 15-м месте (24 очка).
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Бернли» 3:0 (2:0)
Голы: Жоржиньо 27 (пенальти), Абрахам 38, Хадсон-Одои 49
«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Баркли, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан, Абрахам
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Леннон, Вествуд, Корк, Макнил, Хендрик (Выдра 73), Вуд
Главный тренер: Дайч Шон.
Предупреждения: Макнил 45+2, Вествуд 54, Леннон 59
Судья: Фрэнд Кевин.
В параллельном матче «Эвертон» победил «Брайтон».
Баркли +Жора понравились ,играли уверенно отдавали часто передачи на по поля и довольно точно и эффективно.
Баркли +Жора понравились ,играли уверенно отдавали часто передачи на по поля и довольно точно и эффективно.