«Челси» — «Лос-Анджелес». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (16.06.2025)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Челси», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.3. Сделать выбор в пользу «Лос-Анджелес» можно за 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.2.
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сегодня, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.68. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Челси» завершил сезон на четвёртом месте в английской премьер-лиге. Также команда победила в Лиге Конференций, где в финале обыграла испанский «Бетис» (4:1). Две последние игры «Челси» в АПЛ завершились минимальными победами нид «Манчестер Юнайтед» (1:0), и «Ноттингем Форест» (1:0).
«Лос-Анджелес» на данный момент занимает пятое место в МЛС Западной конференции, с заработанными 26 очками, он отстаёт от лидера сезона на девять баллов. Две последние игры «Лос-Анджелеса» завершились домашними победами над «Америкой» (2:1), и победой над «Спортинг Канзас-Сити» (3:1).
Информация для ставок
- «Челси» выиграл восемь из десяти последних игр
- «Лос-Анджелес» не проигрывает на протяжении десяти матчей
- Пять из шести последних встреч «Лос-Анджелеса» завершились с тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на победу «Челси» по коэффициенту 1.3 в букмекерской конторе Пари.