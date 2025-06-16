Игрок «Зенита» Луис Энрике сказал, что Жерсон спрашивал его о клубе

Бразильский нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, что полузащитник «Фламенго» Жерсон спрашивал его о питерской команде.
Он спрашивал меня о клубе. Я сказал, что там отличная инфраструктура. Он прислал мне сообщение и спросил, как дела в клубе. Я всё ему рассказал, и он поблагодарил меня.
Ранее стало известно о том, что «Зенит» уже договорился о переходе Жерсона.
Зелёная зима еще ничего, можно терпеть, а вот белая зима – очень холодно!)...
Зелёная зима еще ничего, можно терпеть, а вот белая зима – очень холодно!)...