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Игрок «Зенита» Луис Энрике сказал, что Жерсон спрашивал его о клубе

сегодня, 00:20

Бразильский нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, что полузащитник «Фламенго» Жерсон спрашивал его о питерской команде.

Он спрашивал меня о клубе. Я сказал, что там отличная инфраструктура. Он прислал мне сообщение и спросил, как дела в клубе. Я всё ему рассказал, и он поблагодарил меня.

Ранее стало известно о том, что «Зенит» уже договорился о переходе Жерсона.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:15, ред.
Это понятно, но я же про Питер написал в первом комментарии)...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:10
Я про более обычную погоду в это время года там.
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 08:51, ред.
Палящее?)...Краснодар сегодня +19...дождь-гроза...середина июня)...
Рио-де-Жанейро сегодня +19...зима)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:27
Значит ждём ещё одного загоревшего...
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:18
А если вместо Энрике вставить Альберто, то получится персонаж из сериала "Богатые тоже плачут" - Луис Альберто.
112910415
112910415
сегодня в 06:54
не пожалеешь, братан !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:58
А если инфраструктура была бы не высокого уровня, а полный швах, то они бы всё равно стерпели за очень высокую заработную плату?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:57
А палящее в тёплое время года солнце юга России стерпит легко?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:52
Если в этом коротком интервью Энрике заменить слово "инфраструктура" на слово "зарплата" - то всё становится более приближенным к реалии....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:14
Смугленький по братски смугленького спросил)))
Futurista
Futurista
сегодня в 00:27, ред.
Только солнца полгода не увидишь...а в остальном всё прекрасно)...
Зелёная зима еще ничего, можно терпеть, а вот белая зима – очень холодно!)...
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