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«Арсенал» уверен в продлении контракта с Льюисом-Скелли

вчера, 22:53

Лондонский «Арсенал» уверен, что продлит соглашение с полузащитником Майлзом Льюисом-Скелли.

Контракт 18-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать игрока свободным агентом через год. Но по информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб сохраняет уверенность и оптимизм в отношении заключения нового соглашения с Майлзом, так как переговоры уже находятся на продвинутой стадии.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 23 матча в Английской Премьер-Лиге и забил 1 гол.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:20
Ему ж надо смотреть ещё и на то, где у него больше шансов попасть в состав...
Гость
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