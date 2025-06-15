«Арсенал» уверен в продлении контракта с Льюисом-Скелли

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вчера, 22:53

Лондонский «Арсенал» уверен, что продлит соглашение с полузащитником .

Контракт 18-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать игрока свободным агентом через год. Но по информации инсайдера , лондонский клуб сохраняет уверенность и оптимизм в отношении заключения нового соглашения с Майлзом, так как переговоры уже находятся на продвинутой стадии.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 23 матча в Английской Премьер-Лиге и забил 1 гол.