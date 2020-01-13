Облак: «Фол Вальверде лишил нас явного шанса забить»

Голкипер «Атлетико» прокомментировал поражение своей команды в финале Суперкубка Испании от «Реала».

Мы показывали отличную игру все 90 минут, но в итоге ничего не получилось. Пенальти – это лотерея. Им удалось забить, а нам нет, но нужно поднять голову и продолжать играть.

Что касается фола Вальверде на Морате, то подобное не очень приятно видеть, но он сделал это, чтобы мы не забили. Чистая красная карточка. Его решение лишило нас явного шанса забить.

Я поздравляю игроков «Реала», они выиграли. Мы разочарованы. Мы хотели выиграть этот кубок, но нам не хватило удачи.