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Облак: «Фол Вальверде лишил нас явного шанса забить»

сегодня, 08:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение своей команды в финале Суперкубка Испании от «Реала».

Мы показывали отличную игру все 90 минут, но в итоге ничего не получилось. Пенальти – это лотерея. Им удалось забить, а нам нет, но нужно поднять голову и продолжать играть.

Что касается фола Вальверде на Морате, то подобное не очень приятно видеть, но он сделал это, чтобы мы не забили. Чистая красная карточка. Его решение лишило нас явного шанса забить.

Я поздравляю игроков «Реала», они выиграли. Мы разочарованы. Мы хотели выиграть этот кубок, но нам не хватило удачи.

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Испания. Суперкубок 2020  Вокруг матча  Облак Ян  Стадион «им. Короля Абдаллы»
Источник: Marca.com
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Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
сегодня в 09:01
Что он несет,какую игру оги показали???
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