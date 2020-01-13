Зидан: «Все футболисты проделали отличную работу, особенно Куртуа»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о финале Суперкубка Испании с «Атлетико»:

Федерико Вальверде сделал то, что было необходимо. Он извинился перед Моратой. Рад, что Феде стал лучшим игроком матча. Все футболисты проделали отличную работу.

Мы приехали в Саудовскую Аравию за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.

Необходимо поздравить игроков, особенно Куртуа. Победа в матче - это их заслуга, особенно в серии пенальти.

Когда я был футболистом, то на полную выкладывался на поле. Это в ДНК «Реала». Это как раз то, что я хочу видеть на поле.

Мы провели большую работу и проявили терпение. У нас были некоторые сложности в начале сезона, но всегда нужно сохранять спокойствие.