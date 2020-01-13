Зидан: «Все футболисты проделали отличную работу, особенно Куртуа»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о финале Суперкубка Испании с «Атлетико»:
Федерико Вальверде сделал то, что было необходимо. Он извинился перед Моратой. Рад, что Феде стал лучшим игроком матча. Все футболисты проделали отличную работу.
Мы приехали в Саудовскую Аравию за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.
Необходимо поздравить игроков, особенно Куртуа. Победа в матче - это их заслуга, особенно в серии пенальти.
Когда я был футболистом, то на полную выкладывался на поле. Это в ДНК «Реала». Это как раз то, что я хочу видеть на поле.
Мы провели большую работу и проявили терпение. У нас были некоторые сложности в начале сезона, но всегда нужно сохранять спокойствие.
Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес высоко оценил тренерские качества Зидана.
Сегодня 10:21
Слушай, не надоело ещё? Сначала подобные тексты смотрелись глупо, потом просто смешно, а теперь просто начинает тошнить от вашей глупости и узколобости. Вы же не способны на конструктивный диалог, видимо от того ты уже не первый из фанов Барселоны, кто ставит меня в игнор. Вам просто нечего ответить по делу, только сьязвить и побольше излить желчи, на этом все ваши аргументы заканчиваются. Если бы вы только видели себя со стороны... Вы мне напоминаете Отца Фёдора из "12 стульев", если читал - поймёшь.
Сегодня 10:21
Слушай, не надоело ещё? Сначала подобные тексты смотрелись глупо, потом просто смешно, а теперь просто начинает тошнить от вашей глупости и узколобости. Вы же не способны на конструктивный диалог, видимо от того ты уже не первый из фанов Барселоны, кто ставит меня в игнор. Вам просто нечего ответить по делу, только сьязвить и побольше излить желчи, на этом все ваши аргументы заканчиваются. Если бы вы только видели себя со стороны... Вы мне напоминаете Отца Фёдора из "12 стульев", если читал - поймёшь.