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Зидан: «Все футболисты проделали отличную работу, особенно Куртуа»

сегодня, 11:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о финале Суперкубка Испании с «Атлетико»:

Федерико Вальверде сделал то, что было необходимо. Он извинился перед Моратой. Рад, что Феде стал лучшим игроком матча. Все футболисты проделали отличную работу.

Мы приехали в Саудовскую Аравию за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.

Необходимо поздравить игроков, особенно Куртуа. Победа в матче - это их заслуга, особенно в серии пенальти.

Когда я был футболистом, то на полную выкладывался на поле. Это в ДНК «Реала». Это как раз то, что я хочу видеть на поле.

Мы провели большую работу и проявили терпение. У нас были некоторые сложности в начале сезона, но всегда нужно сохранять спокойствие. 

Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес высоко оценил тренерские качества Зидана. 

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Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:41
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 11:21
    Зидан: «Все футболисты проделали отличную работу, особенно Перес ,без его поддержки футболисты Реала не выйграли!!!
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