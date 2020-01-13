Гвардиола: «Надеюсь, „Манчестер Сити“ попадет в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы»:
Это было хорошее выступление. Мы контролировали игру. Качество наших передач было хорошим. Отличный результат.
Мы забили много голов. Однако главным является то, как мы играли. А мы играли фантастически.
Я доволен нашей игрой и тем, что до самого последнего свистка боролись. Необходимо постоянно оказывать давление. Надеюсь, что мы продолжим хорошо играть и попадем в Лигу чемпионов.
Форма исчезнет, если потерять ее. В начале сезона мы теряли очки. Возможно, что мы не были сосредоточены. Однако даже в этих матчах мы создавали моменты.
Мы идем вторыми. Долгое время шли даже ниже. Постараемся удержать эту строчку в таблице.