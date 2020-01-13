Куртуа: «Я знал, куда будет бить Партей»

Голкипер «Реала» поделился мнением о финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико»:

Я думал, что Мората упустил мяч. Однако оказалось, что Федерико Вальверде справился с задачей, пусть и ценой удаления. Мы выстояли, а затем хорошо справились в серии пенальти. Мы были увереннее «Атлетико».

Я изучал манеру исполнения пенальти игроков «Атлетико». Сауль удивил меня, а вот удар Партея был предсказуемым. Очень доволен еще одной игрой на ноль. Мне удавались хорошие сэйвы.

Я пришел в «Реал», чтобы помочь клубу добиться еще больших успехов. Когда люди меня оскорбляли, то понял, кто поддерживает меня. Знаю, чего стою.