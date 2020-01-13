ГлавнаяНовости

Куртуа: «Я знал, куда будет бить Партей»

сегодня, 11:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико»:

Я думал, что Мората упустил мяч. Однако оказалось, что Федерико Вальверде справился с задачей, пусть и ценой удаления. Мы выстояли, а затем хорошо справились в серии пенальти. Мы были увереннее «Атлетико».

Я изучал манеру исполнения пенальти игроков «Атлетико». Сауль удивил меня, а вот удар Партея был предсказуемым. Очень доволен еще одной игрой на ноль. Мне удавались хорошие сэйвы.

Я пришел в «Реал», чтобы помочь клубу добиться еще больших успехов. Когда люди меня оскорбляли, то понял, кто поддерживает меня. Знаю, чего стою.

Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес назвал Куртуа лучшим вратарем в мире. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Вальверде не заслуживает увольнения, мне жаль его»
Сегодня, 11:49 Комментарии2
Зидан: «Все футболисты проделали отличную работу, особенно Куртуа»
Сегодня, 11:16 Комментарии2
Флорентино Перес: «Куртуа - лучший голкипер в мире»
Сегодня, 10:52 Комментарии0
Президент «Реала»: «Зидан – это благословение небес»
Сегодня, 10:27 Комментарии3
Дзаньоло – о разрыве «крестов»: «Клянусь, что стану сильнее»
Сегодня, 10:17 ФотоКомментарии1
Гвардиола: «Надеюсь, „Манчестер Сити“ попадет в Лигу чемпионов»
Сегодня, 09:09 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:24
Если честно, то я сам до последнего считал покупку Куртуа одной из самых больших глупостей Переса, но признаю, был не прав. А Тибо молодец, выдержал всё то давление, которое на него оказывалось со стороны СМИ и болельщиков, не сломался, такие и нужны Реалу. Уверен, что тут еще большую роль сыграла работа Зидана, как педагога, умеет он мотивировать игроков, избегать конфликтных ситуаций и максимально сглаживать углы, что и является одной из причин его успехов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100