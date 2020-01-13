Агуэро: «Постараюсь побить рекорд Ширера по голам в АПЛ»

Нападающий «Манчестер Сити» поделился мнением о своем хет-трике в ворота «Астон Виллы» во встрече 22-го тура АПЛ , а также заявил, что хочет побить рекорд экс-форварда «Ньюкасла» по количеству голов в АПЛ :

Очень рад рекорду по количеству хет-триков в АПЛ . Спасибо одноклубникам, ведь это они помогли мне. Хочу забивать еще много голов, но все зависит от моих партнеров.