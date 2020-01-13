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Агуэро: «Постараюсь побить рекорд Ширера по голам в АПЛ»

сегодня, 09:00
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 6Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о своем хет-трике в ворота «Астон Виллы» во встрече 22-го тура АПЛ, а также заявил, что хочет побить рекорд экс-форварда «Ньюкасла» Алана Ширера по количеству голов в АПЛ:

Очень рад рекорду по количеству хет-триков в АПЛ. Спасибо одноклубникам, ведь это они помогли мне. Хочу забивать еще много голов, но все зависит от моих партнеров.

Я постараюсь побить рекорд Ширера по количеству голов в Премьер-Лиге. У него много голов (У Ширера 260 мячей в АПЛ, а у Агуэро - 177), поэтому не знаю. Но я попробую.

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