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Флорентино Перес: «Куртуа - лучший голкипер в мире»

сегодня, 10:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился после серии пенальти

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании над «Атлетико», а также поделился мнением о голкипере «сливочных» Тибо Куртуа:

Мы очень рады. Необходима удача, чтобы победить в серии пенальти. «Атлетико» был достойным соперником.

Мы подписали Куртуа, поскольку считаем его лучшим вратарем в мире. Он доказал это сегодня.

Вальверде предотвратил явную возможность «Атлетико» забить, что позволило продолжить нам играть при счете 0:0.

Также Перес высоко оценил тренерские качества наставника «Реала» Зинедина Зидана

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