Флорентино Перес: «Куртуа - лучший голкипер в мире»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании над «Атлетико», а также поделился мнением о голкипере «сливочных» Тибо Куртуа:
Мы очень рады. Необходима удача, чтобы победить в серии пенальти. «Атлетико» был достойным соперником.
Мы подписали Куртуа, поскольку считаем его лучшим вратарем в мире. Он доказал это сегодня.
Вальверде предотвратил явную возможность «Атлетико» забить, что позволило продолжить нам играть при счете 0:0.
Также Перес высоко оценил тренерские качества наставника «Реала» Зинедина Зидана.