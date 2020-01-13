Флорентино Перес: «Куртуа - лучший голкипер в мире»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании над «Атлетико», а также поделился мнением о голкипере «сливочных» :

Мы очень рады. Необходима удача, чтобы победить в серии пенальти. «Атлетико» был достойным соперником.

Мы подписали Куртуа, поскольку считаем его лучшим вратарем в мире. Он доказал это сегодня.

Вальверде предотвратил явную возможность «Атлетико» забить, что позволило продолжить нам играть при счете 0:0.