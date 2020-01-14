ЦСКА взял на сборы в Испанию 25 человек

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что главный тренер Виктор Ганчаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диай, Илья Шкурин.
Также на просмотр приглашен нападающий ФК КАМАЗ Давид Караев.