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ЦСКА взял на сборы в Испанию 25 человек

сегодня, 09:20

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что главный тренер Виктор Ганчаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов. 

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диай, Илья Шкурин.

Также на просмотр приглашен нападающий ФК КАМАЗ Давид Караев.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:25
Как раз, что бы играть друг с другом, еще и на замены останется.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:25
Давиду удачного просмотра! Всем - обойтись без травм!!!
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