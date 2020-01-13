ЦСКА все три сбора проведёт в Испании

ЦСКА опубликовал программу подготовки команды к возобновлению чемпионата России. В испанском Кампоаморе пройдут все три сбора команды: с 14-го по 25 января, с 29 января по 9 февраля и с 13-го по 23 февраля.
В рамках сборов состоятся десять товарищеских матчей: два на первом сборе и по четыре на двух других.
24 января ПФК ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го — с австрийской командой ЛАСК. Оба матча состоятся в Кампоаморе.
Кроме того, уже подтверждены матчи с «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Нордшелландом» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Картахеной» (19 февраля). Соперники по матчам 9, 15 и 22 февраля будут названы позднее. На 22-е запланированы две игры.
Сегодня стало известно, что на сборы вместе с командой отправится защитник Седрик Гогуа, который восстановился после травмы.