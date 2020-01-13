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ЦСКА все три сбора проведёт в Испании

сегодня, 18:26

ЦСКА опубликовал программу подготовки команды к возобновлению чемпионата России. В испанском Кампоаморе пройдут все три сбора команды: с 14-го по 25 января, с 29 января по 9 февраля и с 13-го по 23 февраля.

В рамках сборов состоятся десять товарищеских матчей: два на первом сборе и по четыре на двух других.

24 января ПФК ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го — с австрийской командой ЛАСК. Оба матча состоятся в Кампоаморе.

Кроме того, уже подтверждены матчи с «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Нордшелландом» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Картахеной» (19 февраля). Соперники по матчам 9, 15 и 22 февраля будут названы позднее. На 22-е запланированы две игры.

Сегодня стало известно, что на сборы вместе с командой отправится защитник Седрик Гогуа, который восстановился после травмы. 

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Все комментарии
nubom
nubom ответил Юрниекс
сегодня в 19:48
Двайте без травм...и пора уже прикупить пару- тройку хороших ребят...
..и самим подучиться играть получше...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Zenit_84
сегодня в 19:32
Никакого разнообразия)
У ЦСКА в отличие от Газпрома нет бездонного денежного мешка для организации сборов в Эмиратах и переездов с места на место. Они заключили контракт с этим место на 10 лет с большой скидкой. Живут там постоянно. Уезжают между сборами только те, кто хочет. Такие сборы выходят раза в 4 дешевле сборов Зенита, Спартака, Локо. ЦСКА живет по средствам. Так все должны. А транжирить деньги из госказны - большого ума не надо.
Пердив-на-Дону
Пердив-на-Дону
сегодня в 19:17
Надо нормально подготовиться, чтобы вновь антирекорды в еврокубках с Лудогорцами не поставить!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:06
ЦСКА желаю хорошо подготовится
drug01
drug01
сегодня в 19:03
План намечен,удачной работы!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:02
Никакого разнообразия)
VIPded
VIPded
сегодня в 19:01
Удачи ЦСКА!
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 18:53
Двайте без травм...и пора уже прикупить пару- тройку хороших ребят...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 18:45
Ну и правильно. Хорошо подготовиться ко второму кругу!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:44
Деньги есть - можно и в Испании тренироваться.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:41
Хорошо.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:33
Кто бы сомневался, коняхи уже лет 20 в одном и том же месте собираются.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:33
Успехов на сборах - для достижения Побед в Чемпионате России!!!
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