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«Локомотив» отправился на сбор в Испанию

сегодня, 08:37

Пресс-служба «Локомотива» в твиттере сообщила, что игроки и тренерский штаб команды вылетели из «Шереметьево» на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию.

На первом сборе «железнодорожникам» предстоит сыграть три контрольных матча — с румынским «Стяуа» (20 января), хорватским «Осиеком» (23 января) и корейским «Чонбуком» (26 января).


Ранее «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Александром Коломейцевым.

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Удачи Палычу!
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