«Локомотив» отправился на сбор в Испанию

Пресс-служба «Локомотива» в твиттере сообщила, что игроки и тренерский штаб команды вылетели из «Шереметьево» на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию.
На первом сборе «железнодорожникам» предстоит сыграть три контрольных матча — с румынским «Стяуа» (20 января), хорватским «Осиеком» (23 января) и корейским «Чонбуком» (26 января).
Доброе утро из Шереметьево ✌🏼— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 14 января 2020 г.
Отправляемся на #РЖДТренировочныеСборы в Испанию 🇪🇸 pic.twitter.com/jSBdLWDmif
Ранее «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Александром Коломейцевым.