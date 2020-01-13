«Спартак» прибыл на сбор в ОАЭ

«Спартак» прибыл на тренировочный сбор в Абу-Даби.
Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и плюс 19.
Напомним, что на первый зимний сбор отправились 26 футболистов «красно-белых».
Кто повезёт команду с 10-го места в Эмираты готовиться...что б занять итоговое 9-е место....))
Ребятам сказали что в Эмираты летят...а самих привезли в пригород Улан-Батора..)))...потому и ветерок монгольский...прохладный...)))
Кто повезёт команду с 10-го места в Эмираты готовиться...что б занять итоговое 9-е место....))
Ребятам сказали что в Эмираты летят...а самих привезли в пригород Улан-Батора..)))...потому и ветерок монгольский...прохладный...)))
..за трофеями)
..за трофеями)