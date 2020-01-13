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«Спартак» прибыл на сбор в ОАЭ

сегодня, 18:48

«Спартак» прибыл на тренировочный сбор в Абу-Даби.

Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и плюс 19.

Напомним, что на первый зимний сбор отправились 26 футболистов «красно-белых».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:47
не халяльно однако
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:46
Расслабься в тепличных условиях.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:44
Убей бог, не пойму, почему англичане, испанцы, французы и др. проводят сборы у себя на родине, а наши команды летят за тридевять земель, хотя отличные поля можно найти и у нас на юге. Денег, что ли, девать некуда?
Наивный, ты забыл исконно русское слово ОТКАТЫ. Какой навар можно получить от сборов в Сочи, или Анапе? А в ОАЭ, или Катаре - ВАЛЮТА. Да и цены там позволяют откусить большой кусок пирога. К тому же многие возят туда жен, подруг , например Зенит это очень поощряет. А кому Сочи нужны?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:38
Убей бог, не пойму, почему англичане, испанцы, французы и др. проводят сборы у себя на родине, а наши команды летят за тридевять земель, хотя отличные поля можно найти и у нас на юге. Денег, что ли, девать некуда?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:32
Да сказки всё это...
Кто повезёт команду с 10-го места в Эмираты готовиться...что б занять итоговое 9-е место....))
Ребятам сказали что в Эмираты летят...а самих привезли в пригород Улан-Батора..)))...потому и ветерок монгольский...прохладный...)))
mugik1973
mugik1973 ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 19:28
Там еще один цирк есть из путенграда
shlomo
shlomo
сегодня в 19:24
Хорошего отдыха...:))))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:19
    nubom
    nubom
    сегодня в 19:19
    Теперь, каждое утро футболисты Зенита и Спартака песочком трут лампу Аладдина и с надеждой смотрят на красно-белое солнце на фоне лазурного неба.
    Пердив-на-Дону
    Пердив-на-Дону
    сегодня в 19:17
    Лучше бы сборы в сша или на укроине проводили
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 19:04
    Удачи и главное без травм.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 19:00
    Вот арабы то похохочут, глядя на этот красно-белый цирк
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 18:55
    хождение за три моря
    ..за трофеями)
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