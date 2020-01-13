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«Спартак» в сказке: чем дальше — тем страшнее

сегодня, 22:00

Сегодня «Спартак» вышел из отпуска, а вокруг команды уже масса негатива. «Соккер.ру» нечем порадовать спартаковцев, остались только слова поддержки.

Быть болельщиком «Спартака» в эпоху Федуна непросто, а 2019-й стал апогеем невзгод для красно-белых болельщиков: Измайлов, Кононов, отвратительная игра, очередной вылет из квалификации Лиги Европы, 10-е место в турнирной таблице РПЛ, не оправдывающие надежд новички. И это только верхушка айсберга, если судить по выпирающим белым ниткам, внутри клуба управленческий хаос не прекращался, а сменил начальника с приходом на пост генерального директора Томаса Цорна, который обещал «выстроить структуру клуба и сделать „Спартак“ более европейским». Что вкладывает в это понятие Цорн — загадка, потому что глобально в «Спартаке» все по-прежнему. Даже и не верится, что этот клуб меньше трех лет назад выиграл чемпионат и имел привлекательный публичный образ во многом благодаря Массимо Каррере. Увы, это был лишь миг между прошлым и будущим.

В 2019-м «Спартак» упал на дно, и преданные болельщики на Новый год точно загадывали здоровья и побед любимому клубу, но команда еще не успела выйти из отпуска, а мы уже понимаем: Дед Мороз в этот момент был занят делами поважнее. «Спартак» начал 2020-й с потери талантливого воспитанника: Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине». Как бы этот уход не сказался на настроении Зелимхана Бакаева, редкого футболиста «красно-белых», для кого прошедший год выдался удачным, принес место в стартовом составе «Спартака» и вызовы в национальную сборную. Между тем, вторую команду со дня на день должен возглавить Пилипчук, к которому у фанатов резко негативное отношение. Роман Михайлович причастен к чемпионству 2017 года, но потом рассорился с Каррерой и покинул команду незадолго до финиша следующего сезона, когда «Спартак» боролся за прямую путевку в Лигу чемпионов.

Решение вдвойне, если не втройне странное. Во-первых, неужели не нашлось другого тренера для второй команды, обязательно звать ненавистного фанатам Пилипчука? Во-вторых, почему Виктора Булатова, провалившегося в «Спартаке-2», решили сменить в середине января, а не по окончании осенней части сезона в ФНЛ, что выглядело бы гораздо логичнее? Впрочем, долой логику и здравый смысл, они не для разговоров о «Спартаке»! Взять хотя бы существование второй команды, которая задумывалась, как трамплин для перехода талантливых футболистов из молодежного футбола во взрослый. Заработал ли конвейер, многих ли игроков для основы удалось подготовить с помощью «Спартака-2»? Девать некуда! Да и как их подготовишь, если даже в «двойке» засилье агентских футболистов и непонятные иностранцы на передержке? Что говорить про работу академии, где недавно была эпидемия гепатита? Бардак на всех уровнях.

Сегодня вот «укомплектованный» основной состав отправился на сборы в ОАЭ с пятью вратарями и Малкольмом Баду, зато без Михаила Игнатова и Бакаева-младшего, который и решился на переезд в Казань из-за отсутствия удовлетворительной стратегии его развития в «Спартаке». Можно ведь было продлить контракт и отправить в аренду, раз парень не дотягивает до основы, но уже перерос ФНЛ. И это должен решать клуб, а не Тедеско, который прямо сейчас действительно может не видеть в Солтмураде игрока основного состава. Хотя, видит же что-то Доменико в Малкольме Баду… Напомню, парень пришел из второй команды «Вольфсбурга» и не смог заиграть на уровне ФНЛ. Тедеско или скоро сбежит из этого балагана, или окажется достаточно гибким тренером, чтобы плыть по течению, удовлетворяя просьбы начальства.

Я думаю, Доменико не слишком расстроится, если даже «приплывет» к финишу сезона в нижней половине турнирной таблицы и отправится на все четыре стороны с солидной компенсацией в кармане. Леонид Федун очень дорожит своей репутацией и всегда исправно платит действующим и бывшим сотрудникам. И делает это регулярно. Сейчас возникает ощущение, что Леонид Арнольдович уже не просто готов, а прямо-таки желает расстаться с кругленькой суммой, чтобы честь по чести расстаться с Цорном и Тедеско, когда сезон будет окончательно провален, к чему есть масса предпосылок. В этом случае Федун забудет о том, что «доверяет профессионалам», и назначит главным тренером Романа Пилипчука, которого прозорливо назначил во вторую команду, чтобы никто не увел столь востребованного специалиста. Пикантности ситуации придаст вылет Пилипчука со «Спартаком-2» из ФНЛ.

Думаете, это бред больного воображения? А я вам говорю — вполне реальный сценарий. Этот «Спартак» спасут только инопланетяне. Ну, или новый заинтересованный в успехе владелец в крайнем случае, только это кажется еще более фантастичным вариантом. Хотя, согласно одной из модных ныне конспирологических теорий, происходящее со «Спартаком» сейчас — это процесс сбивания цены кем-то влиятельным и заинтересованным в покупке клуба. Конечно, у нас футбольные клубы разлетаются, как горячие пирожки. И да, вы же помните, что Федун в 2023 году собирается отдать «Спартак» болельщикам? Ждать осталось недолго. Светлое будущее близко!

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 22:45
Согласен свиньи должны пройти очищение пердивом. Но скорее всего их вытащят из этого позора, уже разговоры пошли об увеличении РПЛ до 18-и команд.
Ros S
Ros S
сегодня в 22:44
Опять про Спартак и опять 41
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
сегодня в 22:43
Привет, шмель, Да мы и по вам жестко прошлись, и еще пройжемся. Не чего вам там, выше нас находится.
KURUM
KURUM
сегодня в 22:39
Статья ни о чем, но в Спартаке и правда бардак и околофутбольные люди..
SHMEL
SHMEL ответил 25процентный клоун
сегодня в 22:27
Главное разочарование после Федуна это Цорн. Думаю даже восьмыми не будем, дно пробьем
Привет клоун.Как по вам жестко прошлись...И главное практически нечего возразить.Ну ничего,выкарабкаетесь.Как педо потихоньу вылазит из пердива и вы так же за пару тройку лет вылезете.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:23
Хорошая статья,правдивая.Согласен с автором .Жалкий клуб...
viv
viv
сегодня в 22:19
Ренейм Ренеймович
Ренейм Ренеймович ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 22:18
Спартаку нужно очищение пердивом. А лучше сразу расформировать
Тогда и РПЛ можно распускать, т.к. болельщики Спартака уйдут, а хейтеры помрут со скуки аххах
d_fincher
d_fincher
сегодня в 22:06
Уже недели три вижу появляющиеся на Соккере статьи о Спартаке, и все они ни о чем. То есть по факту нет основы для статьи, так как нет информационного повода о Спартаке. Статьи с громкими провокационными заголовками пишут просто так, ни о чем. Чтобы не терять трафик. Обычно я такие не читаю, и не кликаю на них. Но просто много в последнее время.

Какое дно-то? Новый тренер, победы, отличные молодые игроки. О чем вы вообще?

Вот именно. О трафике.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 22:04
Спартаку нужно очищение пердивом. А лучше сразу расформировать
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:04
Главное разочарование после Федуна это Цорн. Думаю даже восьмыми не будем, дно пробьем
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