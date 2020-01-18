«Интер» планирует подписать Модрича в следующем сезоне

Появилась информация, что полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в Италии.
«Интер» уже начал планировать трансферную деятельность на следующий сезон. Миланский клуб в следующем сезоне хочет подписать обладателя «Золотого мяча». Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
Ранее «Интер» уже проявлял интерес к хорвату, однако получил отказ со стороны «Реала».
В Интере уже 40 игроков...ещё 40 приобретается...и 40 рассматривают на приобретение...
Ни возраст приобретаемых игроков ...ни наличие у них действующих контрактов.... ни целесообразность приобретений ...ни стоимость игроков - Интер не колышат....)))
Только зачастую громкозаявившие о себе на ярмарке игроков - остаются в итоге ни с чем....
В Интере уже 40 игроков...ещё 40 приобретается...и 40 рассматривают на приобретение...
Ни возраст приобретаемых игроков ...ни наличие у них действующих контрактов.... ни целесообразность приобретений ...ни стоимость игроков - Интер не колышат....)))
Только зачастую громкозаявившие о себе на ярмарке игроков - остаются в итоге ни с чем....