«Интер» планирует подписать Модрича в следующем сезоне

сегодня, 14:22

Появилась информация, что полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в Италии.

«Интер» уже начал планировать трансферную деятельность на следующий сезон. Миланский клуб в следующем сезоне хочет подписать обладателя «Золотого мяча». Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

Ранее «Интер» уже проявлял интерес к хорвату, однако получил отказ со стороны «Реала».