ГлавнаяНовости

«Интер» планирует подписать Модрича в следующем сезоне

сегодня, 14:22

Появилась информация, что полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в Италии. 

«Интер» уже начал планировать трансферную деятельность на следующий сезон. Миланский клуб в следующем сезоне хочет подписать обладателя «Золотого мяча». Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до 2021 года. 

Ранее «Интер» уже проявлял интерес к хорвату, однако получил отказ со стороны «Реала». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиМЮ заплатит за Маркоса Льоренте 51 млн фунтов
Сегодня, 21:46 Комментарии5
Слухи«Реал» постарается приобрести Фабиана Руиса до Евро-2020
Сегодня, 19:19 Комментарии1
Слухи«Рома» хочет подписать Янузая
Сегодня, 18:25 Комментарии0
Бывший форвард «Спартака» может перейти в «Кайсар»
Сегодня, 18:01 Комментарии1
«Торпедо» может подписать защитника «Крыльев Советов»
Сегодня, 17:44 Комментарии0
Сане прекратил сотрудничать с агентством Бекхэма
Сегодня, 17:43 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 16:20
Интер увеличенная и чуть видоизмененная копия Зенита. Те-же замашки от переизбытка денег.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:42
Вроде Модрич дал ясно понять,что завершит карьеру в Реале,отработав контракт. Всё зависит от желания самого Модрича.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:51
Интер ...жжот
В Интере уже 40 игроков...ещё 40 приобретается...и 40 рассматривают на приобретение...
Ни возраст приобретаемых игроков ...ни наличие у них действующих контрактов.... ни целесообразность приобретений ...ни стоимость игроков - Интер не колышат....)))
Только зачастую громкозаявившие о себе на ярмарке игроков - остаются в итоге ни с чем....
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:43
Года 4 побегает там и к 40 вместе с Ибрагимовичм в Ювентус свободными агентами)))
VIPded
VIPded
сегодня в 14:35
Сейчас у Интера уже места в заявке нет...)))
juvenale
juvenale
сегодня в 14:31
хахаха не через 2-3 в самый раз
cska plus
cska plus
сегодня в 14:30
Ещё один старпёр приедет в Милан.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:27
Летом Луку можно продавать уже, все таки 35 лет будет..Пора давать дорогу молодым. Ветеранов с уважухой пора провожать ) СериАл норм для такого возраста
Кирилл Сивуха
Кирилл Сивуха
сегодня в 14:25
Со Златаном Милан заиграет,думаю в четверку войдут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100