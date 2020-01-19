Гаттузо: «Игроки „Наполи“ как будто впервые встретились сегодня утром»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение от «Фиорентины» в рамках 20-го тура Серии А.

Для начала нам стоит принести извинения фанатам и всему городу, наше выступление было ужасным. Не надо искать оправданий, мы на дне и должны выяснить, что происходит. Игроки «Наполи» как будто впервые встретились сегодня утром, надели майки и вышли на поле. У нас нет никакой организации или единства.

Это странно, команда усиленно тренировалась за последнюю неделю и хорошо справляется, но когда выходит на поле, они ничего не могут показать. Этому нет объяснения, я чувствовал, что сегодня вечером команда покажет отличное выступление, но меня подвели. Наша команда играет без души. Мы думали, что оправляемся от прежней ситуации, но, видимо, мы всё ещё болеем.

Надо быть сплоченнее, прислушиваться к тому, что говорят игроки, и выяснить, как мы можем выйти из этой ситуации. Сегодня «Наполи» сделал больше, чем просто шаг назад.