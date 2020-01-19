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Гаттузо: «Игроки „Наполи“ как будто впервые встретились сегодня утром»

сегодня, 08:15
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Фиорентины» в рамках 20-го тура Серии А.

Для начала нам стоит принести извинения фанатам и всему городу, наше выступление было ужасным. Не надо искать оправданий, мы на дне и должны выяснить, что происходит. Игроки «Наполи» как будто впервые встретились сегодня утром, надели майки и вышли на поле. У нас нет никакой организации или единства.

Это странно, команда усиленно тренировалась за последнюю неделю и хорошо справляется, но когда выходит на поле, они ничего не могут показать. Этому нет объяснения, я чувствовал, что сегодня вечером команда покажет отличное выступление, но меня подвели. Наша команда играет без души. Мы думали, что оправляемся от прежней ситуации, но, видимо, мы всё ещё болеем.

Надо быть сплоченнее, прислушиваться к тому, что говорят игроки, и выяснить, как мы можем выйти из этой ситуации. Сегодня «Наполи» сделал больше, чем просто шаг назад.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 14:07
Какой тренер, такие и игроки.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:28
Гаттузо переоценил свои силы возглавив Наполи.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 09:07
Гаттузик славно переводит стрелы на своих игроков. А это не есть хорошо.
Никогда этот коротыш не будет успешно тренировать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:57
Зря папу Карла убрали. Теперь игроки часто будут встречаться только в играх, настоящих тренировок уже не будет, только обсуждения тактики, просмотр по компу сыгранных матчей и беготня вокруг поля.
max74
max74
сегодня в 08:50
Тренер газмяса - брат португальского физрука
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:49
Наверное и через пять-семь лет, убивая очередную команду Серии С, Рино будет продолжать удивляться: ну почему они так плохо играют после того как я всю неделю их усиленно тренировал?
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:43
все дело в тебе гаттузыч
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