Ван Дейк: «Игроки „Ливерпуля“ не думают об отрыве в 16 очков»

Защитник «Ливерпуля» подчеркнул, что отрыв команды в 16 очков от ближайшего преследователя (Прим. - «Манчестер Сити») не мешает концентрации мерсисайдцев.

Думаю, каждый из нас даст один и тот же ответ на этот вопрос.

У всех может быть своё мнение, но каждый член нашей команды знает, что этот отрыв не расслабил нас.

Мы не можем отрицать, что находимся в хорошем положении, но на данный момент это ничего не значит – будет значить только в конце сезона. Я надеюсь на это.