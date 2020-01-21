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Ван Дейк: «Игроки „Ливерпуля“ не думают об отрыве в 16 очков»

сегодня, 06:58

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подчеркнул, что отрыв команды в 16 очков от ближайшего преследователя (Прим. - «Манчестер Сити») не мешает концентрации мерсисайдцев.

Думаю, каждый из нас даст один и тот же ответ на этот вопрос.

У всех может быть своё мнение, но каждый член нашей команды знает, что этот отрыв не расслабил нас.

Мы не можем отрицать, что находимся в хорошем положении, но на данный момент это ничего не значит – будет значить только в конце сезона. Я надеюсь на это.

В минувшее воскресенье «Ливерпуль» одолел «Манчестер Юнайтед» (2:0) и побил рекорд по числу набранных за 22 игры очков среди клубов из топ-5 лиг Европы.

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