Слуцкий: «Уровень „Рубина“? Я не могу пока это сказать»

Главный тренер «Рубина» оценил нынешний уровень казанского клуба.

Уровень «Рубина»? Я не могу пока это сказать. Знаете, у меня впервые в карьере ситуация, когда я не видел живьем ни одного матча новой команды. Наверное, это частично было лишь в «Халле».

Когда я принимал ЦСКА , то смотрел много матчей, работал внутри чемпионата, видел живьем. Когда принимал «Витесс», то в марте подписал контракт, а возглавил команду в июне и посмотрел миллиард матчей живьем. У меня было чёткое представление о каждом футболисте, который был в команде.

О «Рубине» представления путем видеозаписей — они несколько иные. Ты должен именно в работе почувствовать игроков, возникает ли биохимия или нет. Я доверяю только собственным глазам и ощущениям.