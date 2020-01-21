Слуцкий: «Уровень „Рубина“? Я не могу пока это сказать»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил нынешний уровень казанского клуба.
Уровень «Рубина»? Я не могу пока это сказать. Знаете, у меня впервые в карьере ситуация, когда я не видел живьем ни одного матча новой команды. Наверное, это частично было лишь в «Халле».
Когда я принимал ЦСКА, то смотрел много матчей, работал внутри чемпионата, видел живьем. Когда принимал «Витесс», то в марте подписал контракт, а возглавил команду в июне и посмотрел миллиард матчей живьем. У меня было чёткое представление о каждом футболисте, который был в команде.
О «Рубине» представления путем видеозаписей — они несколько иные. Ты должен именно в работе почувствовать игроков, возникает ли биохимия или нет. Я доверяю только собственным глазам и ощущениям.
Ранее Слуцкий рассказал, почему он выбрал именно «Рубин».