ГлавнаяНовости

Слуцкий: «Уровень „Рубина“? Я не могу пока это сказать»

сегодня, 09:21

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил нынешний уровень казанского клуба. 

Уровень «Рубина»? Я не могу пока это сказать. Знаете, у меня впервые в карьере ситуация, когда я не видел живьем ни одного матча новой команды. Наверное, это частично было лишь в «Халле».

Когда я принимал ЦСКА, то смотрел много матчей, работал внутри чемпионата, видел живьем. Когда принимал «Витесс», то в марте подписал контракт, а возглавил команду в июне и посмотрел миллиард матчей живьем. У меня было чёткое представление о каждом футболисте, который был в команде.

О «Рубине» представления путем видеозаписей — они несколько иные. Ты должен именно в работе почувствовать игроков, возникает ли биохимия или нет. Я доверяю только собственным глазам и ощущениям.

Ранее Слуцкий рассказал, почему он выбрал именно «Рубин».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «С Веретенниковым мы много общались на протяжении всех лет»
Сегодня, 10:19 Комментарии2
Сёмин: «Нам надо быть более сконцентрированными в обороне»
Сегодня, 10:11 Комментарии2
«Чайка» не будет проводить матчи на «Ростов-Арене» в этом году
Сегодня, 09:44 Комментарии2
Б. Игнатьев: «Я против расширения РПЛ»
Сегодня, 09:26 Комментарии13
Слуцкий: «Сроки контракта тренера не имеют особого значения»
Сегодня, 09:17 Комментарии2
Слуцкий рассказал, почему он выбрал именно «Рубин»
Сегодня, 09:13 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 10:52
В Рубине как и везде разруха после туркмена.
max74
max74
сегодня в 10:12
В шоке ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100