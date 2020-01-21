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Слуцкий: «Сроки контракта тренера не имеют особого значения»

сегодня, 09:17

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскрыл некоторые подробности своего контракта. 

Контракт на 5 лет? Если быть честным, то сроки контракта тренера не имеют особого значения. В моей личной практике бывают такие состояния, когда ты просто чувствуешь, что не можешь продолжить работу, не чувствуешь энергетики и выгорел, ничего не можешь дать команде. Это состояние может наступить вне зависимости от срока твоего контракта. Клуб тоже может увидеть, что тренер не справляется с ситуацией и не решает вопросы.

Поэтому когда мы говорим о творческой профессии тренера, то сроки контракта — это очень условно. Мой контракт на пять лет — это скорее посыл, что клуб и тренер хотели бы работать долго и основательно. Это важный месседж для понимания, чтобы показать, насколько наши намерения серьезные. Но повторюсь, что реалии такие, и в футболе всё может поменяться.

Договоренность об интересе европейских клубов? У меня нет такого пункта в контракте. Думаю, нет смысла об этом говорить. Это как с контрактом футболиста: у него может не быть пункта об отступных, но если на кого-то из наших игроков придёт сверхсерьёзное предложение, то клуб будет его рассматривать.

Я вообще об этом не думаю, и моя философия такова: если я где-то работаю, то работаю на пятьсот процентов собственных возможностей. И когда я говорю на собрании игрокам «Рубина», что они для меня лучшие в мире, то это правда. Других футболистов я особо и не вижу, ведь весь мой фокус и всё мое внимание, все мои мысли направлены на то, как их улучшить.

Ранее Слуцкий рассказал, почему он выбрал именно «Рубин».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 10:55
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:38
    Сроки контракта влияют на размер компенсации при увольнении тренера.
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