Слуцкий: «Сроки контракта тренера не имеют особого значения»

Главный тренер «Рубина» раскрыл некоторые подробности своего контракта.

Контракт на 5 лет? Если быть честным, то сроки контракта тренера не имеют особого значения. В моей личной практике бывают такие состояния, когда ты просто чувствуешь, что не можешь продолжить работу, не чувствуешь энергетики и выгорел, ничего не можешь дать команде. Это состояние может наступить вне зависимости от срока твоего контракта. Клуб тоже может увидеть, что тренер не справляется с ситуацией и не решает вопросы.

Поэтому когда мы говорим о творческой профессии тренера, то сроки контракта — это очень условно. Мой контракт на пять лет — это скорее посыл, что клуб и тренер хотели бы работать долго и основательно. Это важный месседж для понимания, чтобы показать, насколько наши намерения серьезные. Но повторюсь, что реалии такие, и в футболе всё может поменяться.

Договоренность об интересе европейских клубов? У меня нет такого пункта в контракте. Думаю, нет смысла об этом говорить. Это как с контрактом футболиста: у него может не быть пункта об отступных, но если на кого-то из наших игроков придёт сверхсерьёзное предложение, то клуб будет его рассматривать.

Я вообще об этом не думаю, и моя философия такова: если я где-то работаю, то работаю на пятьсот процентов собственных возможностей. И когда я говорю на собрании игрокам «Рубина», что они для меня лучшие в мире, то это правда. Других футболистов я особо и не вижу, ведь весь мой фокус и всё мое внимание, все мои мысли направлены на то, как их улучшить.