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Нобоа: «Безумно рад, что Кокорин будет играть в „Сочи“, он топовый игрок»

сегодня, 18:47

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об аренде сочинским клубом форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Я безумно рад, что Саша будет играть с нами. Он же просто топовый футболист! Если он приедет, он точно нам поможет с турнирным положением. Я уверен, что любая команда хотела бы видеть Кокорина в команде, но он будет играть в «Сочи» и это супер! Спасибо, что он приедет. Даст бог, все будет хорошо.

Думаю, Саша будет играть очень хорошо, быстро вернется в свою прежнюю форму. Конечно, ему сейчас хочется много играть, тренироваться. Мы будем ему помогать, чтобы он чувствовал себя как дома.

Вернется ли Саша в сборную? Конечно! Такой футболист и такой нападающий вообще любой команде нужен! Ему нужно только показать свой футбол, сыграть пару игр и все вернется на свои места.

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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 19:13
Наивный. Кокоша труп.
LOpp
LOpp
сегодня в 19:06
А как рад Кокорин, что будет играть в Сочи))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:01
Радость "пингвинёнка" неуместна.....
Топовый игрок не может быть топовым из под плётки......
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:58
Нобоа, как черт из табакерки выскочил)). Не ко времени).
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 18:57
Этого не знает никто. тк. пьющие люди непредсказуемы. История со стулом это подтверждает. И никто не может поручиться, что это не повторится.
112910415
112910415
сегодня в 18:56
ему не сказали, что Саша сильно против беспредела ?
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