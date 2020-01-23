Уткин: «Кокорин – игрок „Зенита“»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о ситуации с переходом нападающего «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Ситуация с Кокориным не изменилась, «Зенит» подтверждает, что решение по Кокорину в силе» – что это означает? Смотрите. Что там думает «Зенит», что вкладывается в эти слова – бог знает. Я не умею в этом разбираться, а официального заявления клуба ни в какой форме нет. Но когда говорится вот так – ребята, эти слова означают, что Кокорин – игрок «Зенита». Как только звучит слово «неизменно» – это ничего другого означать не может. Потому что аренда – это не соглашение между клубами, то есть двумя сторонами. Аренда по закону – это соглашение троих: клуб раз, клуб два и игрок. Больше никак. Поскольку совершенно очевидно из поступков сторон, что Кокорин не соглашался на аренду и его представители участия в диалоге не принимали (интервью человека-киселя, являющегося агентом игрока и по совместительству его отчимом, опубликовано), то неизменность — смотрите выше. Кокорин – игрок «Зенита».