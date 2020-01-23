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Уткин: «Кокорин – игрок „Зенита“»

сегодня, 12:26

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о ситуации с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Ситуация с Кокориным не изменилась, «Зенит» подтверждает, что решение по Кокорину в силе» – что это означает? Смотрите. Что там думает «Зенит», что вкладывается в эти слова – бог знает. Я не умею в этом разбираться, а официального заявления клуба ни в какой форме нет. Но когда говорится вот так – ребята, эти слова означают, что Кокорин – игрок «Зенита». Как только звучит слово «неизменно» – это ничего другого означать не может. Потому что аренда – это не соглашение между клубами, то есть двумя сторонами. Аренда по закону – это соглашение троих: клуб раз, клуб два и игрок. Больше никак. Поскольку совершенно очевидно из поступков сторон, что Кокорин не соглашался на аренду и его представители участия в диалоге не принимали (интервью человека-киселя, являющегося агентом игрока и по совместительству его отчимом, опубликовано), то неизменность — смотрите выше. Кокорин – игрок «Зенита».

И встреча Александра Медведева с Сергеем Семаком никак не может что-либо изменить в этом вопросе, если только Семак не стал за прошедшие сутки официальным представителем, сиречь агентом, злосчастного Кокорина. Мало того: по нормам ФИФА «Зенит» не может на время, оставшееся до окончания контракта, просто перевести его в дубль или отстранить от тренировок с командой. Самостоятельно «Зенит» может только разорвать контракт. На условиях, в нём прописанных. В этой связи что меня действительно удивляет, так это то, почему представители Кокорина сами до сих пор не инициировали процесс расторжения контракта. Вам что не ясно-то, красавцы?

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:27
Интересно, по каким таким правилам ФИФА Кокорина не могут отстранить от тренировок? Тренировки - они ведь разные бывают. Бывают и индивидуальные: в упор лежа его и "раз-два-полтора"... или одеть на него противогаз и пусть круги мотает по стадиону... Противогаз - это чтоб вредным воздухом меньше дышал ради его же здоровья))
VIPded
VIPded
сегодня в 13:21
От драки в кабаке хайпа и то меньше было...)))
Project Pandora
Project Pandora ответил cska plus
сегодня в 13:12
А можно вашу аллегорию адаптировать под этот конкретный случай?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:03
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 13:02
    За две команды, за зенит и сочи, и если можно еще и в тамбове аренднуться на последок чтобы еще тройку Игорю набросить
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:00
    Уткин всё правильно разъяснил,но странные не стыковки объяснить трудно.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 12:59
    Неужели зенит решил хайпануть на ровном месте
    galem72
    galem72
    сегодня в 12:59
    Не понимаю, зачем столько шумихи вокруг посредственного ноунейма, который все свои громкие действия проявил вне футбольного поля? Ну первом невском кружке он будет числиться или во втором. Какая разница?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 12:58
    Он уже не заиграет, да и хрен с ним.
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 12:49
    Руководство Зенита само на ровном месте справоцировали скандал внутри клуба.
    А почему нельзя было для начала довести свое решение до тренера и игрока?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:45
    От добра добра не ищут.
    viv
    viv
    сегодня в 12:43
    Как в поговорке....без меня ..меня женили....Кокорин ещё не понял куда попал?
    oFANATo
    oFANATo ответил Виссарионович
    сегодня в 12:39
    миллер в шоке, кокоша ещё условия ставит.
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 12:38
    Удачи Кокорину забить петухееву покер!
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 12:35
    Словил Зенит геморройчик...Коко из тюрячки вытащили, отмыли, человека сделали, а он против слова боярского пошел...
    nubom
    nubom
    сегодня в 12:35
    Разве в РФС соблюдаются нормы ФИФА?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 12:31
    Ну так, как обычно. Хотят и рыбку съесть, и на качан сесть.
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