Агент Сансона: «„Зенит“? Без комментариев»

сегодня, 18:54

Полузащитник «Марселя» не будет менять клуб в это межсезонье. Об этом заявил агент футболиста Майкл Мануэлло.

Морган останется в «Марселе» этой зимой. Действительно ли им интересуется «Зенит»? Не могу это прокомментировать.

Ранее сообщалось, что на футболиста в прошлом претендовал «Спартак».