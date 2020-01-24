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Агент Сансона: «„Зенит“? Без комментариев»

сегодня, 18:54

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон не будет менять клуб в это межсезонье. Об этом заявил агент футболиста Майкл Мануэлло.

Морган останется в «Марселе» этой зимой. Действительно ли им интересуется «Зенит»? Не могу это прокомментировать.

Ранее сообщалось, что на футболиста в прошлом претендовал «Спартак». 

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LOpp
LOpp
сегодня в 19:33
Сансон тоже не хочет в Сочи ехать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:30
Аген Сонсона:зенит? Не хочу позора своему клиенту
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 19:23
Да теперь даже хромой негр не захочет перейти в этот Зенит!!!!!!
Слава прокатилась по Европе о ФК Зенит!!!!
Миллер хотел, чтобы Зенит был в ТОП 10, так вот теперь Зенит в ТОП 1!!!!!
Сами себя пиярят, сами пишут про себя, руководство не в курсе, что происходит вокруг, вот он настоящий Зенит!!!!
Был клуб, а стало п..м.........ое в......о!!!!!!!!!!
БРАВО!!!!!
GYTSYL
GYTSYL ответил Footbolista
сегодня в 19:15
Агент Сансона: "Зенит? Аха хаха"...
Агент Сансона: зенит? а кто это? ахах
Cremen
Cremen
сегодня в 19:15
Агент Сансона: "Спартак? Ни за что"
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:10
Зачем такие новости публиковать? Так можно про любой клуб и про любого игрока написать Без комментариев
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:07
Агент Сансона: "Зенит? Аха хаха"...
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