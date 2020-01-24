Агент Сансона: «„Зенит“? Без комментариев»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон не будет менять клуб в это межсезонье. Об этом заявил агент футболиста Майкл Мануэлло.
Морган останется в «Марселе» этой зимой. Действительно ли им интересуется «Зенит»? Не могу это прокомментировать.
Ранее сообщалось, что на футболиста в прошлом претендовал «Спартак».
Слава прокатилась по Европе о ФК Зенит!!!!
Миллер хотел, чтобы Зенит был в ТОП 10, так вот теперь Зенит в ТОП 1!!!!!
Сами себя пиярят, сами пишут про себя, руководство не в курсе, что происходит вокруг, вот он настоящий Зенит!!!!
Был клуб, а стало п..м.........ое в......о!!!!!!!!!!
БРАВО!!!!!
Слава прокатилась по Европе о ФК Зенит!!!!
Миллер хотел, чтобы Зенит был в ТОП 10, так вот теперь Зенит в ТОП 1!!!!!
Сами себя пиярят, сами пишут про себя, руководство не в курсе, что происходит вокруг, вот он настоящий Зенит!!!!
Был клуб, а стало п..м.........ое в......о!!!!!!!!!!
БРАВО!!!!!