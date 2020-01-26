Мойес: «Отчаянно пытаюсь подписать игроков, способных усилить „Вест Хэм“»

Главный тренер «Вест Хэма» прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии после поражения «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала.

Я сделал бы еще несколько замен, если бы это было возможно. Мы отдали сопернику мяч и я хотел посмотреть, возможно ли сделать что-нибудь, что сможет изменить ситуацию на поле. Думаю, во втором тайме мы играли намного лучше, но не сделали ничего, чтобы воплотить это в гол.

Сейчас я отчаянно пытаюсь подписать футболистов, способных усилить команду, а не тех, кто просто будет числиться в клубе. Мне нужно найти того, кто может вдохновить нас на победы. В последний раз этим человеком был Марко Арнаутович.