ГлавнаяНовости

Мойес: «Отчаянно пытаюсь подписать игроков, способных усилить „Вест Хэм“»

сегодня, 11:10
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии после поражения «Вест Бромвичу» в матче 1/16 финала.

Я сделал бы еще несколько замен, если бы это было возможно. Мы отдали сопернику мяч и я хотел посмотреть, возможно ли сделать что-нибудь, что сможет изменить ситуацию на поле. Думаю, во втором тайме мы играли намного лучше, но не сделали ничего, чтобы воплотить это в гол.

Сейчас я отчаянно пытаюсь подписать футболистов, способных усилить команду, а не тех, кто просто будет числиться в клубе. Мне нужно найти того, кто может вдохновить нас на победы. В последний раз этим человеком был Марко Арнаутович.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Отец Пёнтека: «Мой сын хочет покинуть „Милан“»
Сегодня, 11:26 Комментарии0
Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»
Сегодня, 11:23 Комментарии0
Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»
Сегодня, 10:57 Комментарии2
Сульшер: «Не боюсь за своё место, просто нужно продолжать работать»
Сегодня, 10:05 Комментарии2
Гигович: «Интерес со стороны ЦСКА? Пока что останусь в „Хельсингборге“»
Сегодня, 09:43 Комментарии9
Сульшер: «Мы должны тратить деньги с умом»
Сегодня, 09:35 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100