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Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»

сегодня, 10:57

Бывший полузащитник «Реала» Гути сравнил достижения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его визави из «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Знаю только одного игрока, который имеет настолько зверский успех в каждом матче. Это Месси. Каждый раз как он выходит на поле, что-нибудь происходит. У остальных же случаются взлеты и падения. Это правда, что я написал в твиттере, что выбираю Месси. Но я очень высоко ценю и то, чего добился Роналду. Он великий игрок.

У Месси больше таланта, чем у Криштиану. Роналду - больше бомбардир, он более амбициозен, он сам себя сделал. Невероятно, что в эпоху Месси он сумел выиграть 5 «Золотых мячей». В «Реале» Роналду был крайне важен для команды, кроме его голеадорских навыков, он проявлял себя в больших матчах. «Реалу» его не хватает.

Однако ранее Месси повторил личный антирекорд в матче с «Валенсией».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:24
Бывший игрок Реала признает , что Месси лучший.....значит так оно и есть!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:07
КОГДА есть Перес даже Модрич получает зм)
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