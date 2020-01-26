Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»

Бывший полузащитник «Реала» Гути сравнил достижения нападающего «Барселоны» и его визави из «Ювентуса» .

Знаю только одного игрока, который имеет настолько зверский успех в каждом матче. Это Месси. Каждый раз как он выходит на поле, что-нибудь происходит. У остальных же случаются взлеты и падения. Это правда, что я написал в твиттере, что выбираю Месси. Но я очень высоко ценю и то, чего добился Роналду. Он великий игрок.

У Месси больше таланта, чем у Криштиану. Роналду - больше бомбардир, он более амбициозен, он сам себя сделал. Невероятно, что в эпоху Месси он сумел выиграть 5 «Золотых мячей». В «Реале» Роналду был крайне важен для команды, кроме его голеадорских навыков, он проявлял себя в больших матчах. «Реалу» его не хватает.