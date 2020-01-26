ГлавнаяНовости

Сарри: «Насмешки фанатов „Наполи“ посчитаю проявлением любви»

сегодня, 15:42
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:45 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурцио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура итальянской Серии А против «Наполи». Сарри возглавлял неаполитанский клуб с 2015 по 2018 год.

Это особенный матч для меня. Но нам не стоит тратить слишком много энергии на личные проблемы. Нужно сосредоточиться на командных целях.

Нам предстоит провести очень важный матч. Если болельщики «Наполи» будут насмехаться надо мной, посчитаю это проявлением любви. Они были несправедливы по отношению к Гонсало Игуаину.

Если Игуаин сыграет с «Наполи» или не выйдет на поле, это будет только тактическим решением, не имеющим ничего общего с атмосферой.

 Ранее фанаты «Наполи» посвятили Сарри оскорбительный баннер.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «„Арсенал“ будет бороться за победу в каждом соревновании»
Сегодня, 14:55 Комментарии3
Форвард «Торино» Белотти: «Проиграть 0:7 на своём стадионе – унизительно»
Сегодня, 13:43 Комментарии3
Тренер «Транмера»: «Встреча с „Ман Юнайтед“ значит очень много для нас»
Сегодня, 12:50 Комментарии0
Тренер «Лилля»: «ПСЖ сильно изменился после нашей победы над ними»
Сегодня, 11:51 Комментарии2
Маццарри – о поражении 0:7: «Можем только извиниться, нам нечего сказать»
Сегодня, 10:10 Комментарии0
Морено: «„Монако“ нужно упорно работать, в том числе над игрой в обороне»
Сегодня, 09:57 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 15:53
«Сарри - горбатый ублюдок». Курва А передает привет Маурицио, который «много говорил о Юве, а потом снял штаны» (с)
Ну ну))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:50
здесь курилка должен был скромно промолчать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100