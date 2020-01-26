Сарри: «Насмешки фанатов „Наполи“ посчитаю проявлением любви»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура итальянской Серии А против «Наполи». Сарри возглавлял неаполитанский клуб с 2015 по 2018 год.

Это особенный матч для меня. Но нам не стоит тратить слишком много энергии на личные проблемы. Нужно сосредоточиться на командных целях.

Нам предстоит провести очень важный матч. Если болельщики «Наполи» будут насмехаться надо мной, посчитаю это проявлением любви. Они были несправедливы по отношению к Гонсало Игуаину.

Если Игуаин сыграет с «Наполи» или не выйдет на поле, это будет только тактическим решением, не имеющим ничего общего с атмосферой.