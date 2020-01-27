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«Ювентус» проиграл «Наполи»

сегодня, 00:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» уступил «Наполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (51) располагается на первом месте, «Наполи» (27) - десятый.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Ювентус» 2:1 (0:0)
Голы: Зелински 63, Инсинье 86 - Криштиану Роналду 90

«Наполи»: Мерет, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Руис, Демме (Лоботка 69), Зелински (Элмас 81), Кальехон , Милик (Льоренте 90), Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рабьо 50), Матюиди (Дуглас Коста 72), Дибала (Бернардески 72), Игуаин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Демме 30, Бентанкур 61, Рабьо 70, Хисай 76, Бернардески 81, де Лигт 85

Судья: Мариани Маурицио.

Ранее «Лацио» и «Рома» сыграли вничью.

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 01:17
Алекс, вопрос по удалённому комментарию от 01:10. Вероятно случайно зацепили. Я там нормально с юзером общался. Восстанови пожалуйста.
SSC1
SSC1
сегодня в 01:17
Мда, а интересно если результат был в другую сторону, такой же был бы срач тут?
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
сегодня в 01:17
где был гном с валенсией даже мусорный гол не забил хаха
Ну так мусорные голы - это чисто марокканская фишка. Все топовые матчи этого сезона марокканец с треском провалил. И это в донной лиге. Ахахахахаха. =)
Константин Царёв
Константин Царёв ответил W.N.W.A.
сегодня в 01:15
Забей ты на это. Идёшь по улице, а на тебя собака лает, ты же не будешь на неё лаять в ответ?)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил W.N.W.A.
сегодня в 01:15
Аха-ха)
Что то ты совсем распоясался, клавишный воин)
Откуда в тебе столько черноты? Смотри Даджаль заберёт и момед не поможет. Аха-ха)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил W.N.W.A.
сегодня в 01:15
ниче, до х пиъъдишь ты,
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
сегодня в 01:15
Ахахахаха. Очередной мусорный гол, кода Наполи уже бросил играть. Где была марокканка 90 минут ?!
где был гном с валенсией даже мусорный гол не забил хаха
SSC1
SSC1 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 01:15
Все зависит от внутренней атмосферы у нас и состояния барсы...
Nickolai S
Nickolai S ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 01:08
Админ, опять несправедливость. Меня за шутки баните, а тут фейкомёт и юнва столько грязи развели, а вам до лампочки. Почитайте эту ересь, самим не противно?
Шахтёр-шестёр? Вот это да..
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил ronaldo743
сегодня в 01:08
За первое место скажи спасибо ручным судьям.
Если за бурсу буду топить, то скажу.
Ты не гомонил бы, а свечку за здравие Айтекину и Эвребе поставил, всё таки ваши легенды. Аха-ха)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
сегодня в 01:08
так он забил сегодня хаха а где был гном в матче с валей
Ахахахаха. Очередной мусорный гол, кода Наполи уже бросил играть. Где была марокканка 90 минут ?!
Drakulа
Drakulа
сегодня в 01:08
Роналду Наполи -гол, гномяра Валенсии пууууууп!)))))
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 01:08
https://streamable.com/fa6uc
Ухаххаа
Juve14
Juve14 ответил заDOOMчивый
сегодня в 01:07
За так поставленную игру его лицензии тренера лишать надо
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 01:07
Админ, опять несправедливость. Меня за шутки баните, а тут фейкомёт и юнва столько грязи развели, а вам до лампочки. Почитайте эту ересь, самим не противно?
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
сегодня в 01:07
чего мне глотать ааха мы на первом месте ты лучше о валенсии подумай и о карликах хаха
За первое место скажи спасибо ручным судьям.
SSC1
SSC1 ответил juvenale
сегодня в 01:06
Ну посмотрим, терять нечего в этом сезоне пока слабо еще верится...
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
сегодня в 01:06
Это твой марокканец не умеет играть, если в соперниках не колхозники.
так он забил сегодня хаха а где был гном в матче с валей
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
сегодня в 01:06
Тот момент, когда не смогли купить очередной левый пенальти. Жувинале, ты жив ?! Много тарахтишь на чужих ветках. Теперь глотай. =)
чего мне глотать ааха мы на первом месте ты лучше о валенсии подумай и о карликах хаха
Константин Царёв
Константин Царёв ответил W.N.W.A.
сегодня в 01:05
В Донбассе много таких)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Nickolai S
сегодня в 01:05
Ок, юву обыграли, ну да бог с ней. Теперь важно научиться настраиваться на серьёзного соперника, Парму там, Болонью, Кальяри.
Верно, это ваши конкуренты за место в ЛЕ. Аха-ха)
Константин Царёв
Константин Царёв
сегодня в 01:05
Интересно, а на посохе для Конга места хватит? А то может у государя такой посох, что там яблоко не поместится, не то, что грузин с арбузами)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 01:04
Каталунцы, вам до уровня Ювентуса, как раком до Луны. Ювентус даже проиграв остаётся на первом месте, а барселона проиграла и нюхает у сливок под хвостом. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Juve14
сегодня в 01:04
Что это за хождение по полю и неприцельное швырирывание мяча далеко вперёд и в никуда? Это Сарри этому тренирует? Это не футбол, это валяние дурака! Никакой техники, никакой позиционной игры, просто пни куда нибудь далеко вперёд а куда неважно, там Рон в штрафной в одиночестве в окружении шести игроков наполи стоит попробуй по нему попасть или он попытается допрыгнуть и вся суть?
этому Сарри научился в бей-беги Лиге.
ronaldo743
ronaldo743 ответил FERIS
сегодня в 01:04
Ты иди лучше поплачь,Реал вышел на первое место!
Ахахахаха. Еле-еле против мертвейшей Барсы. Зидун днище без судей и это признали все. =)
Константин Царёв
Константин Царёв ответил FERIS
сегодня в 01:04
Ты иди лучше поплачь,Реал вышел на первое место!
Как ты думаешь, Реал сколько безответных от Сити проглотит? Пять? Шесть? Семь?
juvenale
juvenale
сегодня в 01:04
ну хоть стадион п-ке собрали хахах
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 01:03
Ок, юву обыграли, ну да бог с ней. Теперь важно научиться настраиваться на серьёзного соперника, Парму там, Болонью, Кальяри.
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
сегодня в 01:03
Я редко пишу на ветках Сериа А, но как же фанаты Юве радовались ничье Ливерпуля Шрусбери и часто вспоминали матчи Ливерпуля с Наполи, но в итоге сами не смогли победить Наполи в Неаполе, лол.
рад тебя видеть тут ,почаще заходи
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 01:03
скоро Ливерпульль и скомину катлеты выпнут из ЛЧ, не переживай
эти РЫБНЫЕ Катлеты на помойку выкинем, тухлую рыбу есть не кАшерно.
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