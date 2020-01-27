«Ювентус» проиграл «Наполи»

«Ювентус» уступил «Наполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (51) располагается на первом месте, «Наполи» (27) - десятый.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Ювентус» 2:1 (0:0)
Голы: Зелински 63, Инсинье 86 - Криштиану Роналду 90
«Наполи»: Мерет, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Руис, Демме (Лоботка 69), Зелински (Элмас 81), Кальехон , Милик (Льоренте 90), Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рабьо 50), Матюиди (Дуглас Коста 72), Дибала (Бернардески 72), Игуаин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Демме 30, Бентанкур 61, Рабьо 70, Хисай 76, Бернардески 81, де Лигт 85
Судья: Мариани Маурицио.
Ранее «Лацио» и «Рома» сыграли вничью.
Что то ты совсем распоясался, клавишный воин)
Откуда в тебе столько черноты? Смотри Даджаль заберёт и момед не поможет. Аха-ха)
Что то ты совсем распоясался, клавишный воин)
Откуда в тебе столько черноты? Смотри Даджаль заберёт и момед не поможет. Аха-ха)
Ты не гомонил бы, а свечку за здравие Айтекину и Эвребе поставил, всё таки ваши легенды. Аха-ха)
Ты не гомонил бы, а свечку за здравие Айтекину и Эвребе поставил, всё таки ваши легенды. Аха-ха)
Ухаххаа
Ухаххаа