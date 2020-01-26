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Разгромные победы «Баварии» и «Боруссии» Д. Итоги 19-го тура Бундеслиги

сегодня, 22:14

Завершились матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д - Кельн 5:1
Голы: Геррейру 1, Ройс 29, Санчо 48, Холанд 78, Холанд 87 - Ут 64

«Фрайбург» - «Падерборн» 0:2
Голы: Антви-Аджей 48, Сабири 84 (пенальти)

«Унион» - «Аугсбург» 2:0
Голы: Суботич 47, Ингвартсен 61

«Вольфсбург» - «Герта» 1:2
Голы: Мехмеди 68 - Торунарига 74, Люкебакио 90

«Боруссия» М - «Майнц» 3:1
Голы: Плеа 24, Плеа 76, Нойхайс 88 - Квайсон 11

«Айнтрахт» - «РБ Лейпциг» 2:0
Голы: Туре 48, Костич 90+4

«Бавария» - «Шальке» 5:0
Голы: Левандовски 6, Мюллер 45+2, Горецка 50, Алькантара 58, Гнабри 89

«Вердер» - «Хоффенхайм» 0:3
Голы: Классен 65 (автогол), Баумгартнер 79, Адамян 83

«Байер» - «Фортуна» 3:0
Голы: Хаверц 40, Бендер 79, Аларио 89

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VAN ARM
VAN ARM
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