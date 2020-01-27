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Ничья в римском дерби и поражение «Ювентуса». Итоги 21-го тура Серии А

сегодня, 00:43

Завершились матчи 21-го тура итальянской Серии А. 

«Брешиа» - «Милан» 0:1 
Гол: Ребич 71 

СПАЛ - «Болонья» 1:3 
Голы: Петанья 23 (пенальти) - Викари 24 (автогол), Бэрроу 59, Поли 63 

«Фиорентина» - «Дженоа» 0:0 

«Торино» - «Аталанта» 0:7 
Голы: Иличич 17, Госенс 29, Сапата 45+1 (пенальти), Иличич 53, Иличич 54, Муриэль 86 (пенальти), Муриэль 88 

«Интер» - «Кальяри» 1:1 
Голы: Мартинес 29 - Наингголан 78 

«Парма» - «Удинезе» 2:0 
Голы: Гальоло 19, Кулушевски 34 

«Сампдория» - «Сассуоло» 0:0 

«Верона» - «Лечче» 3:0 
Голы: Давидович 19, Пессина 34, Паццини 87 (пенальти) 

«Рома» - «Лацио» 1:1 
Голы: Джеко 26 - Ачерби 34 

«Наполи» - «Ювентус» 2:1 
Голы: Зелински 63, Инсинье 86 - Роналду 90 

Напомним, что в прошлом туре Серии А «Ювентус» победил «Парму», а «Интер» не сумел обыграть «Лечче».

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