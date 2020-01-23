Что болельщикам МЮ делать со своим разочарованием?

сегодня, 12:15

Сульшер не отказал фанатам «Манчестер Юнайтед» в праве чувствовать разочарование. «Соккер.ру» слушает и говорит.

«Манчестер Юнайтед» снова проиграл. Это уже четвертое поражение в семи матчах 2020 года и, наверное, самое болезненное, ведь до этого команду Сульшера били «Арсенал» и «Ливерпуль» в выездных играх, а еще «Манчестер Сити», но проиграть дома «Бернли» - это тотальное разочарование. Правда, «кларетовые» вообще являются неудобным соперником для МЮ именно в матчах на «Олд Траффорд», и это началось еще до Сульшера: предыдущие три набега «кларетовых» на «Театр Мечты» завершились ничьими, а теперь «красные дьяволы» проиграли и не забили — 0:2.

Могло ли все сложиться иначе? Безусловно. По игре «Манчестер Юнайтед» доминировал: почти в три раза больше владел мячом, в пять раз чаще манкунианцы били по воротам (впрочем, не создали стопроцентных моментов), а пропустили после подачи штрафного от центра поля и дикого удара Джея Родригеса в ближнюю девятку. Но пенять на стиль игры соперника не приходится, тем более что самому МЮ случалось действовать строго вторым номером и добиваться успеха за счет такой игры, как, например, в декабрьском матче с «Манчестер Сити». Поражение — всегда поражение. В турнирной таблице МЮ пока остается пятым и отстает на 6 очков от «Челси», в то же время ничего не стоит скатиться в середину: до 14-го места всего лишь 4 очка.

Ваши оправдания, мистер Сульшер

Мы должны поднять руки и признаться, что это было недостаточно хорошее выступление. В первом тайме мы создали несколько полумоментов, но были недостаточно остры в завершении, чтобы их использовать. Соперник был хладнокровен, эффективен и хорошо оборонялся, у нас не получалось их вскрыть. Наши парни делали всё, что могли, но они впервые переживают такой [непростой] период. Некоторые из них провели по 10-15 матчей, и им нелегко. Я поддержу их и помогу пройти через это. Мы можем весь день говорить о том, что мы выступили недостаточно хорошо, и мы разочарованы количеством набранных нами очков. Каждый день мы работаем над тем, чтобы парни становились сильнее и показывали более качественную игру. Мы работаем над усилением состава на трансферном рынке, надеюсь, мы сможем получить что-то. Думаю, все видят, что наши игроки устали, и у меня нет абсолютно никаких претензий ни к кому из них, потому что они отдали матчу все свои силы. Мы стремимся к тому, чтобы сделать команду лучше, у нас есть цели. Это наше второе домашнее поражение и первое с августа. Я думал, что мы уже прошли этот этап. Мы уже начали чистку состава, и теперь я буду отвечать на эти вопросы [о трансферах] до конца зимнего окна. Мы работаем над этим. Для меня самое важное – показывать игру на поле. Сегодняшнее выступление было недостойным для «Манчестер Юнайтед».

Сульшер достаточно хорош для МЮ ?

Наверное, это один из главных вопросов, которым сейчас задаются все, кому небезразлична судьба «Манчестер Юнайтед». С одной стороны, есть разочаровывающее выступление команды, в то же время, несправедливо всех мертвых псов вешать на Оле-Гуннара. Как верно подчеркнул Рио Фердинанд, нет единой причины провала, поэтому не нужно тыкать пальцами в Сульшера. Если бы вложенные с 2016 года в состав 600 миллионов фунтов стерлингов были потрачены с большим умом, у Оле-Гуннара сейчас нашлось бы больше надежных опор под рукой, а так приходится доверять необстрелянным воспитанникам. Если посмотреть, каким составом играет МЮ в этом сезоне, то пятое место вовсе не выглядит таким уж плохим промежуточным результатом, а количество претензий лично к Сульшеру резко сокращается.

У норвежца земля постоянно уходит из-под ног, почти весь год его работы в Манчестер — это кризисный менеджмент, и выражение «Сульшер делает все, что от него зависит» в действительности не так далеко от истины. Однако даже в этой фразе есть известная уловка: решения и поступки специалиста могут казаться разумными внутри кризиса, но при этом они не обязательно ведут к его преодолению. Травма Рэшфорда может служить примером: ведущего игрока заездили ради выполнения сиюминутного плана и по неосторожности потеряли на несколько месяцев.

Впрочем, и здесь можно парировать: а была ли у Сульшера возможность предоставить Маркусу отдых? Представьте, что поберег футболиста и проиграл — получил бы клеймо перестраховщика и приблизил отставку. Тренер МЮ всегда среди нескольких огней, трудно не обгореть на такой должности. И да, непростой ситуации с Рэшфордом можно было избежать, если бы летом клуб озаботился приобретением еще одного нападающего, который необходим в обойме. Ку, и еще раз ку, Вудворд! И его хозяевам тоже привет, ведь относительно владельцев клуба у «Олд Траффорд» иллюзий не осталось, а матч с «Бернли» завершался под слаженное скандирование: «Встань, если ты ненавидишь Глейзеров!»