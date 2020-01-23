Что болельщикам МЮ делать со своим разочарованием?

Сульшер не отказал фанатам «Манчестер Юнайтед» в праве чувствовать разочарование. «Соккер.ру» слушает и говорит.
«Манчестер Юнайтед» снова проиграл. Это уже четвертое поражение в семи матчах 2020 года и, наверное, самое болезненное, ведь до этого команду Сульшера били «Арсенал» и «Ливерпуль» в выездных играх, а еще «Манчестер Сити», но проиграть дома «Бернли» - это тотальное разочарование. Правда, «кларетовые» вообще являются неудобным соперником для МЮ именно в матчах на «Олд Траффорд», и это началось еще до Сульшера: предыдущие три набега «кларетовых» на «Театр Мечты» завершились ничьими, а теперь «красные дьяволы» проиграли и не забили — 0:2.
Могло ли все сложиться иначе? Безусловно. По игре «Манчестер Юнайтед» доминировал: почти в три раза больше владел мячом, в пять раз чаще манкунианцы били по воротам (впрочем, не создали стопроцентных моментов), а пропустили после подачи штрафного от центра поля и дикого удара Джея Родригеса в ближнюю девятку. Но пенять на стиль игры соперника не приходится, тем более что самому МЮ случалось действовать строго вторым номером и добиваться успеха за счет такой игры, как, например, в декабрьском матче с «Манчестер Сити». Поражение — всегда поражение. В турнирной таблице МЮ пока остается пятым и отстает на 6 очков от «Челси», в то же время ничего не стоит скатиться в середину: до 14-го места всего лишь 4 очка.
Ваши оправдания, мистер Сульшер
Мы должны поднять руки и признаться, что это было недостаточно хорошее выступление. В первом тайме мы создали несколько полумоментов, но были недостаточно остры в завершении, чтобы их использовать. Соперник был хладнокровен, эффективен и хорошо оборонялся, у нас не получалось их вскрыть. Наши парни делали всё, что могли, но они впервые переживают такой [непростой] период. Некоторые из них провели по 10-15 матчей, и им нелегко.
Я поддержу их и помогу пройти через это. Мы можем весь день говорить о том, что мы выступили недостаточно хорошо, и мы разочарованы количеством набранных нами очков. Каждый день мы работаем над тем, чтобы парни становились сильнее и показывали более качественную игру. Мы работаем над усилением состава на трансферном рынке, надеюсь, мы сможем получить что-то. Думаю, все видят, что наши игроки устали, и у меня нет абсолютно никаких претензий ни к кому из них, потому что они отдали матчу все свои силы.
Мы стремимся к тому, чтобы сделать команду лучше, у нас есть цели. Это наше второе домашнее поражение и первое с августа. Я думал, что мы уже прошли этот этап. Мы уже начали чистку состава, и теперь я буду отвечать на эти вопросы [о трансферах] до конца зимнего окна. Мы работаем над этим. Для меня самое важное – показывать игру на поле. Сегодняшнее выступление было недостойным для «Манчестер Юнайтед».
Сульшер достаточно хорош для МЮ?
Наверное, это один из главных вопросов, которым сейчас задаются все, кому небезразлична судьба «Манчестер Юнайтед». С одной стороны, есть разочаровывающее выступление команды, в то же время, несправедливо всех мертвых псов вешать на Оле-Гуннара. Как верно подчеркнул Рио Фердинанд, нет единой причины провала, поэтому не нужно тыкать пальцами в Сульшера. Если бы вложенные с 2016 года в состав 600 миллионов фунтов стерлингов были потрачены с большим умом, у Оле-Гуннара сейчас нашлось бы больше надежных опор под рукой, а так приходится доверять необстрелянным воспитанникам. Если посмотреть, каким составом играет МЮ в этом сезоне, то пятое место вовсе не выглядит таким уж плохим промежуточным результатом, а количество претензий лично к Сульшеру резко сокращается.
У норвежца земля постоянно уходит из-под ног, почти весь год его работы в Манчестер — это кризисный менеджмент, и выражение «Сульшер делает все, что от него зависит» в действительности не так далеко от истины. Однако даже в этой фразе есть известная уловка: решения и поступки специалиста могут казаться разумными внутри кризиса, но при этом они не обязательно ведут к его преодолению. Травма Рэшфорда может служить примером: ведущего игрока заездили ради выполнения сиюминутного плана и по неосторожности потеряли на несколько месяцев.
Впрочем, и здесь можно парировать: а была ли у Сульшера возможность предоставить Маркусу отдых? Представьте, что поберег футболиста и проиграл — получил бы клеймо перестраховщика и приблизил отставку. Тренер МЮ всегда среди нескольких огней, трудно не обгореть на такой должности. И да, непростой ситуации с Рэшфордом можно было избежать, если бы летом клуб озаботился приобретением еще одного нападающего, который необходим в обойме. Ку, и еще раз ку, Вудворд! И его хозяевам тоже привет, ведь относительно владельцев клуба у «Олд Траффорд» иллюзий не осталось, а матч с «Бернли» завершался под слаженное скандирование: «Встань, если ты ненавидишь Глейзеров!»
С Оле-Гуннаром же еще не все кончено, и норвежский тренер даже в такой непростой ситуации умудряется сохранять лицо и находить поддержку. Сульшер заслуживает симпатию, но его перспективы в МЮ на сегодняшний день — это вопрос веры, а не здравого анализа, потому что норвежец — неизвестный в уравнении с морем переменных. Может быть, если заменить их на постоянные и стабилизировать работу клуба, из Оле-Гуннара получится новый Фергюсон, который тоже очень долго запрягал прежде, чем быстро поехать, но не факт, что за кризисными, нарисованными от руки декорациями скрывается сильный тренер для сильной команды.
По мне так один Рэшфорд играет ради эмблемы на груди, не как другие лишь за необоснованно высокие зп.
По мне так один Рэшфорд играет ради эмблемы на груди, не как другие лишь за необоснованно высокие зп.