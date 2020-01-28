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Игонин: «„Зенит“ — явный фаворит золотой гонки в РПЛ и без Кокорина»

сегодня, 10:18

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с форвардом петербургского клуба Александром Кокориным и его переходом в «Сочи»

В том, что «Зенит» — явный фаворит золотой гонки и без Кокорина, нет никаких сомнений. Кокорин сделал хет-трик в игре с полулюбительской командой из Катара — это не показатель. А если бы он забил семь мячей, его надо было бы отдать в аренду в «Манчестер Юнайтед», так, что ли? С чисто спортивной точки зрения для футболиста, пропустившего полтора года, важнее постоянно играть, нежели тренироваться в «Зените» с сомнительными шансами выходить в основном составе. В «Сочи» же у Кокорина игровой практики будет гораздо больше. Словом, у меня нет негатива от такого поворота событий.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил ДАША Д
сегодня в 10:23
Эпопея с переходом Кокорина в Сочи еще не закончилась.
Ещё не факт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:20
Эпопея с переходом Кокорина в Сочи еще не закончилась.
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