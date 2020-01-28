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Федотов - о Кокорине: «Насильно мил не будешь»

сегодня, 16:17

Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался переходить в его команду.

Информацию про Кокорина я услышал от вас. Мы знаем Александра как бомбардира, который умеет забивать голы. Естественно, такой игрок пригодился бы «Сочи», но с тем посылом, что он бы сам проявлял себя на 100 процентов и выражал свои амбиции, чтобы попасть в сборную.

Мы рассчитываем на тех, кто уже приехал, и мы их пощупали. И кто рассчитывает на нас. Сначала появилась информация, что Кокорин едет в «Сочи», потом не едет… Как мы можем что-то планировать в такой запутанной ситуации?!

Тяжело ли работать с теми, кто не хочет играть за команду? Это на самом деле так. Насильно мил не будешь.

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LOpp
LOpp
сегодня в 16:41
Итак уже у Зенита 9 игроков увели, а им все мало, все не нажрутся. Курортники.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:31
Федотов конечно же его ждал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:28
Последний обзац - рисует прикольную картинку....))
И много у Федотова тех кто не хочет играть ???

Ну ладно Кудряшов свалил...Краневиттер отказался...Кокорин предпочел Зенит-2......Остальные то зачем делают работу Федотова "тяжелой"..???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:23
Чихни на него и забудь,скоро Миллер других подбросит,прикупив новых "звёзд" сомнительного свойства.
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