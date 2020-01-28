Федотов - о Кокорине: «Насильно мил не будешь»

Наставник «Сочи» прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» отказался переходить в его команду.

Информацию про Кокорина я услышал от вас. Мы знаем Александра как бомбардира, который умеет забивать голы. Естественно, такой игрок пригодился бы «Сочи», но с тем посылом, что он бы сам проявлял себя на 100 процентов и выражал свои амбиции, чтобы попасть в сборную.

Мы рассчитываем на тех, кто уже приехал, и мы их пощупали. И кто рассчитывает на нас. Сначала появилась информация, что Кокорин едет в «Сочи», потом не едет… Как мы можем что-то планировать в такой запутанной ситуации?!

Тяжело ли работать с теми, кто не хочет играть за команду? Это на самом деле так. Насильно мил не будешь.