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Боярский: «Семак рассчитывал на Кокорина»

сегодня, 16:21

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что форвард команды Александр Кокорин еще может пригодиться питерскому клубу. 

Семак рассчитывал на него, Саша не поехал в «Сочи» и играет практически бесплатно в команде. Я считаю, что его нужно оставить. Не знаю всех тонкостей про перевод во вторую команду, может быть, это временное явление. Но мои ожидания связаны с тем, что рано или поздно эта ситуация изменится. Пока что там идут какие-то подковёрные игры. Ну да бог с ним, не печальтесь, всё будет нормально.

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МапС
МапС
сегодня в 16:54
Народный комментатор зенита Гена Орлов исчо не высказался? Наверное, фамилию Кокорина вспоминает...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:53
...а ему показали его истинное место! Поскольку у человека в Питере начисто пропало чувство самоуважения,его рекции ожидать не следует.Скушает травки и мило улыбнётся.
Grey33
Grey33
сегодня в 16:50
Надоела уже эта Санта-Барбара.
Александр Зверев
Александр Зверев ответил Ваня лучший
сегодня в 16:44
Получил почти два ляма за время отсидки, потом полляма за тренировки и это боярский считает " бесплатно" к халяве присосались однако крепко.
Спроси у Уткина про полляма на тренировках...
LOpp
LOpp
сегодня в 16:43
Отчим Кокорина: Я не комментирую заявления Михаила Боярского. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:43
Что значит "рассчитывал"????

Рассчитывал...рассчитывает...и будет рассчитывать...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:39
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 16:37
    drug01
    drug01
    сегодня в 16:32
    Пусть играет!
    shur
    shur
    сегодня в 16:30
    ...живёшь же Михал Сергеич без Арамиса, и без Какошки проживёшь!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 16:28
    Получил почти два ляма за время отсидки, потом полляма за тренировки и это боярский считает " бесплатно" к халяве присосались однако крепко.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:27
    Накатил Мишаня граммов двести и всех успокоил.
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