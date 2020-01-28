Боярский: «Семак рассчитывал на Кокорина»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что форвард команды еще может пригодиться питерскому клубу.

Семак рассчитывал на него, Саша не поехал в «Сочи» и играет практически бесплатно в команде. Я считаю, что его нужно оставить. Не знаю всех тонкостей про перевод во вторую команду, может быть, это временное явление. Но мои ожидания связаны с тем, что рано или поздно эта ситуация изменится. Пока что там идут какие-то подковёрные игры. Ну да бог с ним, не печальтесь, всё будет нормально.