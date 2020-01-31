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Балахнин: «Интересно, как Карпин будет использовать Мамаева»

сегодня, 12:16

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о важности Кубка Париматч Премьер для донской команды:

Конечно, Валерий Карпин, как и другие специалисты, будет пробовать на этом турнире что-то новое. Где еще этим заниматься, если не на таких соревнованиях. Безусловно, интересно и то, как будут использовать Мамаева. Сейчас в составе дончан собралось немало атакующих футболистов в центре поля, и уместить всех — непростая задача. Всегда хорошо иметь в своем распоряжении много хороших креативных игроков, но должны быть не только те, кто играет на рояле, но и те, кто его носит.

Ранее ожиданиями от этого турнира поделился главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

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Авербуx
Авербуx
сегодня в 13:15
как придется
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 13:00
В качестве бревна.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:26
КАк "мёртвый якорь".
cska plus
cska plus
сегодня в 12:21
Карпин знает, что нужно делать с мамаем.
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