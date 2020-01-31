Балахнин: «Интересно, как Карпин будет использовать Мамаева»

Бывший тренер «Ростова» поделился мнением о важности Кубка Париматч Премьер для донской команды:

Конечно, Валерий Карпин, как и другие специалисты, будет пробовать на этом турнире что-то новое. Где еще этим заниматься, если не на таких соревнованиях. Безусловно, интересно и то, как будут использовать Мамаева. Сейчас в составе дончан собралось немало атакующих футболистов в центре поля, и уместить всех — непростая задача. Всегда хорошо иметь в своем распоряжении много хороших креативных игроков, но должны быть не только те, кто играет на рояле, но и те, кто его носит.