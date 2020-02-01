Симеоне: «От нас требуется сыграть на ошибках „Реала“, а ошибаются все»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от матча против «Реала» в 22-м туре Примеры.

Все прекрасно понимают важность этого матча. Все прекрасно понимают какую силу набрал «Реал» за последние месяцы. Будет очень тяжелый матч.

Все, что от нас требуется это не допускать ошибки и сыграть на ошибках соперника. Ошибаются все, не все могут сыграть на ошибках. Возможно, потому что проигрывают матч до выхода на поле.