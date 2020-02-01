Тренер «Боруссии» М: «Мы должны вернуть себе наше место в таблице»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» порассуждал о предстоящем матче 20-го тура Бундеслиги против «Лейпцига». Гладбахцы в случае победы могут опередить лидирующий «Лейпциг».

Почти все исполнители обороны «Лейпцига» являются игроками своих сборных. Команда обороняется очень хорошо, что доставит нам большие трудности.

Мы одержали уверенную победу над «Майнцем» в прошлом туре и теперь с хорошим настроением отправляемся в Лейпциг. Мы должны вернуть себе наше место в таблице.

Тот состав, который будет сформирован на предстоящую игру складывается из результатов игроков в прошлых матчах, ничего нового по этому поводу сказать не могу.