«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче

«Зенит» на сборе в Испании одержал победу над «Дюделанжем».
«Зенит» (Россия) — «Дюделанж» (Люксембург) — 4:0 (3:0)
Голы: Осорио 2, Дриусси 20, Смольников 27, Сутормин 84 (пенальти).
«Зенит»: Кержаков (Лунев 46), Смольников (Караваев 46), Ракицкий (Иванович 46), Осорио (Прохин 79), Дуглас Сантос (Жирков 62), Барриос (Мусаев 62), Оздоев (Капленко 79), Шатов (Сутормин 46), Дриусси (Шамкин 79), Дзюба (Ерохин 62), Азмун (Воробьев 79).
Ранее «Локомотив» провел свой первый поединок на турнире в Катаре.
Великая команда,великая победа над грандом футбола( ХАХАХА
Великая команда,великая победа над грандом футбола( ХАХАХА
Скоро объедет наших, с московскими пешеходами в составе...
Скоро объедет наших, с московскими пешеходами в составе...
Примерно в 20:50....будет актуально...после игры в Кампоаморе...
Примерно в 20:50....будет актуально...после игры в Кампоаморе...
дз _ б _ сошлёт Сутормина в ПФЛ, за то что пенальти бил вместо него!)))
дз _ б _ сошлёт Сутормина в ПФЛ, за то что пенальти бил вместо него!)))