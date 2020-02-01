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«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче

сегодня, 17:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанжМатч завершен

«Зенит» на сборе в Испании одержал победу над «Дюделанжем».

«Зенит» (Россия) — «Дюделанж» (Люксембург) — 4:0 (3:0)
Голы: Осорио 2, Дриусси 20, Смольников 27, Сутормин 84 (пенальти).

«Зенит»: Кержаков (Лунев 46), Смольников (Караваев 46), Ракицкий (Иванович 46), Осорио (Прохин 79), Дуглас Сантос (Жирков 62), Барриос (Мусаев 62), Оздоев (Капленко 79), Шатов (Сутормин 46), Дриусси (Шамкин 79), Дзюба (Ерохин 62), Азмун (Воробьев 79).

Ранее «Локомотив» провел свой первый поединок на турнире в Катаре.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 18:19
Тарасовские уже дергаются.
viv
viv
сегодня в 18:02
Ну хоть Дюделанж разгромили......
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:00
Так так? А где же Кокорин? Уже в зените-2?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:58
Мощно, сине-бело-голубые! Все было решено еще в первом тайме) С разгромной победой, зенитовцы!
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 17:54
А как трубу РАЗГРОМИЛ ЗАЛЬЗБУРГ НАПИСАЛИ зенит уступил)) ХАХАХАХА
Великая команда,великая победа над грандом футбола( ХАХАХА
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 17:53
Короли дюдюланжей)))) дз _ б _ сошлёт Сутормина в ПФЛ, за то что пенальти бил вместо него!)))
Этот Дюделанж в одну морду тащит свою страну в коэффициентах.
Скоро объедет наших, с московскими пешеходами в составе...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:50
В составе Зенита сыграли много молодых игроков. Это хорошо что Семак даёт шанс молодёжи
ОПС
ОПС
сегодня в 17:45
Н
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Против ЦСКА
сегодня в 17:40
Выиграли у дна.
Рановато....для такого коммента...
Примерно в 20:50....будет актуально...после игры в Кампоаморе...
bosun
bosun ответил Против ЦСКА
сегодня в 17:39
Выиграли у дна.
Да вроде со свиньями не играли
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 17:37
Своего Лучшего бомбардира списали. Так теперь защитники забивают. А то забыл сегодня нападающий Дзюба выйти на поле.
Illuha
Illuha
сегодня в 17:35
Не удивительно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:34
И тут без пеналя никак...А где главные супербомбардиры,цеховики разговорного жанра???
particular
particular
сегодня в 17:32
Теперь, разгневанные карлики затаят обиду и отложат взаимный разгром до лучших времён..:))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:31
Тут свой уровень не покажешь.
Bordend
Bordend
сегодня в 17:31
Зенит с победой, Дюделанж не Мура!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:26
    Peter Schmeichel 1992
    Peter Schmeichel 1992
    сегодня в 17:25
    Короли дюдюланжей))))
    дз _ б _ сошлёт Сутормина в ПФЛ, за то что пенальти бил вместо него!)))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 17:24
    Выиграли у дна.
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 17:20
    Где от "великого" трухлявого голы??? Где от "короля карликов" они??? Немного поперемещался и слился.
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