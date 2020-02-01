ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии

ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль».
ЦСКА (Россия) — «Сваровски Тироль» (Австрия) — 2:2 (1:1)
Голы: Влашич 41 (пенальти), Бийол 79 - Дедич 44, Майерхофер 58.
ЦСКА: Акинфеев (Помазун 46), Дивеев (Гогуа 46), Карпов (Елеев 46), Набабкин (Магнуссон 46), Щенников (Кучаев 46), Мариу Фернандес (Обляков 46), Влашич (Дзагоев 46), Бистрович (Бийол 46), Ахметов (Марадишвили 46), Сигурдссон (Чалов 46), Караев (Шкурин 46).
Ранее «Зенит» одержал разгромную победу над «Дюделанжем».
Двумя разными составами.
Посмотрели всех в деле.
Двумя разными составами.
Посмотрели всех в деле.