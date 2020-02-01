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ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии

сегодня, 20:55
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ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль».

ЦСКА (Россия) — «Сваровски Тироль» (Австрия) — 2:2 (1:1)
Голы: Влашич 41 (пенальти),  Бийол 79 - Дедич 44, Майерхофер 58.

ЦСКА: Акинфеев (Помазун 46), Дивеев (Гогуа 46), Карпов (Елеев 46), Набабкин (Магнуссон 46), Щенников (Кучаев 46), Мариу Фернандес (Обляков 46), Влашич (Дзагоев 46), Бистрович (Бийол 46), Ахметов (Марадишвили 46), Сигурдссон (Чалов 46), Караев (Шкурин 46).

Ранее «Зенит» одержал разгромную победу над «Дюделанжем».

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Все комментарии
Levadia
Levadia
сегодня в 21:28
Обычный товарняк.
minai
minai
сегодня в 21:16
Кони подтверждают свой уровень.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:14
нормальная тренировка!! победила дружба))
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 21:07
Игоорь молодца
berda2003
berda2003
сегодня в 21:07
хоть не проиграли...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:05
Хороший получился спарринг
Двумя разными составами.
Посмотрели всех в деле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Трезвый повар
сегодня в 21:05
Давайте обойдёмся без троллинга. В контрольных матчах результат не важен. Хотя раньше Сваровски Тироль была одной из лидеров Австрийского футбола
А перед этим ЦСКА выиграли у второй команды Австрии ЛАСК 2:1, при том, что Зенит проиграл 3:6 первой команде Зальцбургу. Так что никакой логики в результатах контрольных игр нет.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 21:03
Играли равные соперники.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:01
Давайте обойдёмся без троллинга. В контрольных матчах результат не важен. Хотя раньше Сваровски Тироль была одной из лидеров Австрийского футбола
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 21:01
ааааа!!!! Игоооорь
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 21:00
Надеялся другие имена увидеть среди забивших
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:58
Ну и ладно. За товарняк очки не дают!!!
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