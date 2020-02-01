ГлавнаяНовости

«Реал» одержал минимальную победу над «Атлетико»

сегодня, 19:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (49) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Атлетико» (36) - пятый.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Атлетико» 1:0 (0:0)
Гол: Бензема 56

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос (Винисиус Жуниор 46), Вальверде, Модрич, Иско (Лукас 46), Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа, Льоренте, Партей (Камельо 74), Сауль, Мората (Лемар 50), Витоло (Карраско 71)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Диего Симеоне 40, Фелипе 66, Врсалько 80, Менди 83, Каземиро 88

Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.

Напомним, что в прошлом туре «Реал» обыграл «Вальядолид».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом
Сегодня, 19:56 Комментарии2
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
Сегодня, 19:55 Комментарии5
«Вердер» уступил «Аугсбургу»
Сегодня, 19:32 ВидеоКомментарии2
«Бавария» одержала победу над «Майнцем»
Сегодня, 19:24 ВидеоКомментарии4
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Холанд сделал дубль
Сегодня, 19:24 Комментарии14
«Хоффенхайм» одержал волевую победу в домашней игре с «Байером»
Сегодня, 19:22 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Ruslan3132
сегодня в 19:58
Предсказывал 2:0, получилось 1:0 )) ну ниче, тоже норм. Зидан опять доказал всем свое тренерское мастерство, не получилось по расстановке в 1 тайме, не проблема, вот другая расстановка во 2м ))) Просто попрыгали на матрасе во 2 тайме! Красавцы! С победой Мадридисты! Идем дальше!
Могло и 3:0 быть, но судейка прокаталонский очень хотел оставить шансы матрасникам.
beefs
beefs
сегодня в 19:58
Угадал...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:57
Как говорится - на безптичье и *опа соловей. Поэтому решил глянуть матч. Не пожалел. Реал заслуженно победил, а если бы судейство было адекватным, то и на контрах положили бы двуху. Были шикарные отборы с обостряющими пасами, а судейка придумывал фол. Фелипе необходимо было удалять. Как всегда судят в пользу Барсы.
Ни Атлетико, ни Реал не выглядят разобранными как на старте сезона. Игра просматривается, думаю, что детищу Скомины , а так же МС стоит переживать.
Адекватных фанов, а их большинство, поздравляю с победой, несмотря на судейский произвол. Барсикам страдать. Аха-ха)
particular
particular
сегодня в 19:57
Бенз перевесил чашу весов в столичном междусобойчике..:))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:57
С победой всех болел Реала! Много можно сегодня говорить о Винисиусе, Бензема, Вальверде и т.д., но как по мне лучшим сегодня был Зидан! Так кардинально перестроить игру послк перерыва, так прочувствовать ситуацию на поле, - это стратег 80 уровня! Атлетико во втором тайме просто не знали что делать, куда бежать, кого закрывать. Браво, Зидан!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 19:56
ну , 5 лет с последней ла лиги реала еще не прошли , так что о чемпионстве еще рано говорить))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:56
Очень важная победа. Поздравляю болельщиков Реала
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:56
Наконец то Реал обыграл Атлетико в Ла Лиге на Бернабеу, проведя образцовый второй тайм,играя практически без ошибок
И конечно же стоит отметить очередной сухой матч Куртуа,хотя во втором тайме было ровно 0 моментов у Атлетико!
С победой!
Livеrpооl
Livеrpооl
сегодня в 19:56
Честно признаюсь, даже после трех лч не считал Зидана каким-то крутым тренером, но сейчас, когда он меняет тактику игры, придумывает новые ходы, тасует схемы пожно уверенно говорить, что Зизу топчик. С победой!
juvenale
juvenale ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 19:56
Реал, Ливерпуль, Спартак. Побеждают только лучшие! Всех с победой!
а ббилан
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 19:55
Реал, Ливерпуль, Спартак. Побеждают только лучшие! Всех с победой!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 19:54
Предсказывал 2:0, получилось 1:0 )) ну ниче, тоже норм. Зидан опять доказал всем свое тренерское мастерство, не получилось по расстановке в 1 тайме, не проблема, вот другая расстановка во 2м ))) Просто попрыгали на матрасе во 2 тайме! Красавцы! С победой Мадридисты! Идем дальше!
Верг
Верг
сегодня в 19:54
Грац, Семён перестроичный сезон отыграл на 4/10 , в принципе могло быть хуже, нет нападающего, фелиш 1/10 игр отыгрывает хорошо и часто травмируется, посмотрим что будет в след сезоне, в этом ловить уже нечего
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 19:52
Второй тайм — просто бомба! Зидан преподал очередной урок Диего. Сливочные красавцы, делают всё, чтобы мося без титулов остался, ахахаха
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100