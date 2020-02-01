«Реал» одержал минимальную победу над «Атлетико»

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (49) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Атлетико» (36) - пятый.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Атлетико» 1:0 (0:0)
Гол: Бензема 56
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос (Винисиус Жуниор 46), Вальверде, Модрич, Иско (Лукас 46), Бензема
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа, Льоренте, Партей (Камельо 74), Сауль, Мората (Лемар 50), Витоло (Карраско 71)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Диего Симеоне 40, Фелипе 66, Врсалько 80, Менди 83, Каземиро 88
Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.
Напомним, что в прошлом туре «Реал» обыграл «Вальядолид».
Ни Атлетико, ни Реал не выглядят разобранными как на старте сезона. Игра просматривается, думаю, что детищу Скомины , а так же МС стоит переживать.
Адекватных фанов, а их большинство, поздравляю с победой, несмотря на судейский произвол. Барсикам страдать. Аха-ха)
Ни Атлетико, ни Реал не выглядят разобранными как на старте сезона. Игра просматривается, думаю, что детищу Скомины , а так же МС стоит переживать.
Адекватных фанов, а их большинство, поздравляю с победой, несмотря на судейский произвол. Барсикам страдать. Аха-ха)
И конечно же стоит отметить очередной сухой матч Куртуа,хотя во втором тайме было ровно 0 моментов у Атлетико!
С победой!
И конечно же стоит отметить очередной сухой матч Куртуа,хотя во втором тайме было ровно 0 моментов у Атлетико!
С победой!