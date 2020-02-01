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«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом

сегодня, 19:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ. «Красные» лидируют в чемпионате, набрав 73 очка. «Саутгемптон» занимает 11-е место в турнирной таблице (31 балл).

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Саутгемптон» 4:0 (0:0)
Голы: Окслейд-Чемберлен 47, Хендерсон 60, Салах 72, Салах 90

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана 88), Фабиньо, Вейналдум (Минамино 81), Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 73)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Саутгемптон»: МакКарти, Уорд-Праус, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Дженепо (Буфаль 82), Ромеу, Хейбьерг, Редмонд, Лонг (Обафеми 70), Ингс (Адамс 70)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

Предупреждения: Уорд-Праус 65, Стефенс 89

Судья: Фрэнд Кевин.

Отметим, что ранее «Челси» и «Лестер» сыграли вничью в матче 25-го тура Премьер-Лиги.

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Все комментарии
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 21:17
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    сегодня в 21:03
    Ливерпуль прям повторяет за великим Зенитом. Тот тоже обыграл сегодня Дюделанж 4-0.
    Зенит и Ливерпуль прям близнецы-братья.
    pomor 445
    pomor 445
    сегодня в 21:02
    Всё это не стоит Кубка ЛЧ.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    сегодня в 21:00
    машина для добывания очков
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 20:58
    Здорово , с победой Ливерпуль!
    Levadia
    Levadia
    сегодня в 20:57
    Как катком прошлись!
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    сегодня в 20:56
    Ливерпуль с победой!!
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 20:50
    Великолепно!
    Карабахский Дрон
    Карабахский Дрон
    сегодня в 20:47
    На всех парах мчатся к кабинетной победе в чемпионате. К первому титулу АПЛ за всю историю клуба)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:45
    Уже никто победам Ливерпуля не удивляется. Вопрос : сколько рекордов они в сезоне еще побьют?!?
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 20:43
    Молодцы! Алиссон вышел на первое место по количеству сухарей АПЛ и это круто!
    da da da
    da da da
    сегодня в 20:38
    ну ФА молодцы,сделали Ливерпуль чемпионом АПЛ впервые за 30 лет,только для этого стоило задушить Сити,чтоб прервать гегемонию Пепа и МС.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил Bom Bom
    сегодня в 20:35
    Этот Атлетико они с закрытыми глазами должны проходить.
    Lukajs
    Lukajs
    сегодня в 20:35
    Ливерпуль с победой!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 20:34
    Огбонна до перехода в кабинет был неплохим защитником, был лидером обороны Торино. После перехода стал д4иной и остаётся им до сих пор)
    Bom Bom
    Bom Bom ответил Летучий-Голландец.
    сегодня в 20:32
    Вопрос с чемпионством уже решен) Теперь всех интересует, смогут ли эти сумасшедшие побить рекорд Арсенала и взять кубок без поражений в чемпионате.
    Если в ЛЧ не заладиться, но наверняка чисто пройдут. Хотя в 1/4 как минимум должны попадать при таком-то невзрачном Атлетико.
    Triem
    Triem
    сегодня в 20:32
    С чемпионом понятно, Ливерпуль чемпик, но смогут ли без поражения весь сезон пройти, это другой вопрос! Так или иначе, удачи красным!
    Bom Bom
    Bom Bom ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 20:30
    Там легенда юве огбонна забил гол в свои ворота
    Ливерпульская же легенда в лице Энди Кэрролла вынуждена кусать себе локти. Уж для этого парня слово "забить" стало событием из разряда фантастики (и даже не научной).
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 20:28
    Вопрос с чемпионством уже решен)
    Теперь всех интересует, смогут ли эти сумасшедшие побить рекорд Арсенала и взять кубок без поражений в чемпионате.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 20:26
    Ну и ладно
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 20:26
    Еше Семь побед и Ливерпуль чемпион
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 20:21
    Там легенда юве огбонна забил гол в свои ворота
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:15
    не все рекорды ещё пали )
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 20:14
    Махмуд исправился уже затыкает рты ювентийцам
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 20:12
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 20:11
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 20:11
        Красных с победой)
        Кубок апл так и мчится к Клоппу!
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin
        сегодня в 20:09
        Всех Красных с победой! Тяжелый первый тайм, но во втором Ливерпуль заслуженно додавил Соттон, итого уже 73 очка.
        particular
        particular
        сегодня в 20:09
        Болельщиков Ливерпуля с очередной победой! Очевидное становится явным..:)
        Gahi
        Gahi
        сегодня в 20:08
        Молодцы.
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