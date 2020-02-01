«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» в матче 25-го тура АПЛ. «Красные» лидируют в чемпионате, набрав 73 очка. «Саутгемптон» занимает 11-е место в турнирной таблице (31 балл).
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» 4:0 (0:0)
Голы: Окслейд-Чемберлен 47, Хендерсон 60, Салах 72, Салах 90
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана 88), Фабиньо, Вейналдум (Минамино 81), Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 73)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Саутгемптон»: МакКарти, Уорд-Праус, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Дженепо (Буфаль 82), Ромеу, Хейбьерг, Редмонд, Лонг (Обафеми 70), Ингс (Адамс 70)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Предупреждения: Уорд-Праус 65, Стефенс 89
Судья: Фрэнд Кевин.
Отметим, что ранее «Челси» и «Лестер» сыграли вничью в матче 25-го тура Премьер-Лиги.
Зенит и Ливерпуль прям близнецы-братья.
Зенит и Ливерпуль прям близнецы-братья.
Теперь всех интересует, смогут ли эти сумасшедшие побить рекорд Арсенала и взять кубок без поражений в чемпионате.
Теперь всех интересует, смогут ли эти сумасшедшие побить рекорд Арсенала и взять кубок без поражений в чемпионате.
Кубок апл так и мчится к Клоппу!
Кубок апл так и мчится к Клоппу!