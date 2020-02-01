ГлавнаяНовости

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

сегодня, 19:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Ростовом» на турнире в Катаре.

Доха, стадион Халифа Интернешнл

«Спартак» - «Ростов» 2:1 (0:0)
Голы: Мирзов 50, Мирзов 76 - Хаджикадунич 89

«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Джикия (Жиго 46), Маслов (Маркитесов 46), Кутепов (Гапонов 46), Рассказов (Ещенко 46), Айртон (Мельгарехо 46), Бакалюк (Крал 46), Гулиев (Бакаев 46), Зобнин (Тиль 46), Шюррле (Мирзов 46), Понсе (Глушенков 46)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Ростов»: Песьяков (Бабурин 46), Козлов (Логашов 46), Чистяков (Чернов 46), Осипенко (Черкес 46), Ведерников (Хаджикадунич 46), Мамаев (Еременко 46), Антонсен Норманн (Попов 46), Саплинов (Кожемякин 46), Осинов (Прошляков 46), Шомуродов (Долгов 46), Байрамян (Зайнутдинов 46)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Шюррле 7, Джикия 11, Антонсен Норманн 44

Ранее «Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти на турнире в Катаре.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии
Сегодня, 20:55 Комментарии11
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом
Сегодня, 19:56 Комментарии39
«Реал» одержал минимальную победу над «Атлетико»
Сегодня, 19:52 ВидеоКомментарии64
«Вердер» уступил «Аугсбургу»
Сегодня, 19:32 ВидеоКомментарии2
«Бавария» одержала победу над «Майнцем»
Сегодня, 19:24 ВидеоКомментарии6
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Холанд сделал дубль
Сегодня, 19:24 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
сегодня в 21:27
Зенит что дурак что бы в картонном кубке играть ? ))
ТЕМ БОЛЕЕ СУДЬИ НЕ ВИЛКОВ С МЕШКОВЫМ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 21:09
Пока нормальные команды играют в футбол,так лучший клуб восточной евпропы с дюдаланджами вату катают)))
Трезвый повар
Трезвый повар ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:09
Олег приветНа фиг они нужны тебе эти тролли, бороться с ними всё равно что с ветряными мельницами.Они этим и питаться,что на них внимание обращают.Брось ты это дело)
    Павел Амурский
    Павел Амурский ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:07
    Ну вот, кубок почти на полке в музее...
    Рядом с банкой трехгорного.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:01
    Ну вот, кубок почти на полке в музее...
    Saban18
    Saban18 ответил ЮГ РОССИИ
    сегодня в 21:01
    Так раньше и волос побольше на голове было)
    Да, да. И трава зеленее, и небо голубее...)
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    сегодня в 21:00
    Игорь бы стоял 10 получил бы))
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Пердивщик Придонья
    сегодня в 20:59
    Зенит в таком не участвует, играл один раз, у Пердивщика 5-0 выиграл, больше не хочет его расстраивать.
    Видимо им Кириенко не разрешает )
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 20:58
    Во время второго побега Мирзова к воротам Ростова Хаджикадунич находился не в центре штрафной Ростова, где ему и положено находится, а в центре штрафной Спартака. СКА, что он там забыл ?
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответил Сергей Саныч
    сегодня в 20:58
    Так раньше и волос побольше на голове было)
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответил Трезвый повар
    сегодня в 20:55
    Олег приветНа фиг они нужны тебе эти тролли, бороться с ними всё равно что с ветряными мельницами.Они этим и питаться,что на них внимание обращают.Брось ты это дело)
    VAN ARM
    VAN ARM ответил Армейская душа
    сегодня в 20:55
    До 95-го примерно. Потом шлак стал
    чем это лучше? кубок бывшего ссср нужно организововать!!!!!!!!!!!
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Бакланский рубеж
    сегодня в 20:54
    Намного престижней с середняком Люксембурга играть аххах
    Да -там не для показухи
    BP
    BP
    сегодня в 20:52
    Что с Мирзовым? Машина. Так и до хет-трика дело дойдет:)
    С победой!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:52
    думал дельняк по спартаковси будет))))))
    cska1948
    cska1948 ответил Трезвый повар
    сегодня в 20:51
    Вина Седова только в первом голе. Он выскочил за пределы штрафной площади, хотя защитник Ростова уже почти накрыл Мирзова. Я не виню молодого вратаря Ростова. Это был его дебют за основную команду и его выход на поле не планировался. Пришлось выйти из-за травмы Бабурина
    А на мой взгляд и в первом, и во втором эпизоде защитники проспали Мирзова.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Сергей Саныч
    сегодня в 20:51
    Как-то раньше на Кубке Содружества было поинтереснее,повеселее,покрасившее,порезультативнее,позначимее.
    До 95-го примерно. Потом шлак стал
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 20:50
    реально , пока лучший тайм Мирзова в Спартаке.
    VV V
    VV V
    сегодня в 20:50
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж ответил Nikola45
      сегодня в 20:49
      Зенит что дурак что бы в картонном кубке играть ? ))
      Намного престижней с середняком Люксембурга играть аххах
      Пердивщик Придонья
      Пердивщик Придонья ответил ildar_3871
      сегодня в 20:47
      А Зенит когда играет ?
      Зенит в таком не участвует, играл один раз, у Пердивщика 5-0 выиграл, больше не хочет его расстраивать.
      MaxRnD
      MaxRnD
      сегодня в 20:45
      Сколько бы Сигурдсон ни выпил, но он играл на голову лучше Хаджикадунича - не с тем защитником надо было прощаться. Хорошо хоть Осипенко пришёл .....
      1 команда
      1 команда
      сегодня в 20:44
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        сегодня в 20:43
        Мирзов прямо раззабивался! Удивительно, но факт. Ладно, это всего лишь товарищеский турнир, не более чем)
        Трезвый повар
        Трезвый повар ответил cska1948
        сегодня в 20:41
        Разве вина вратаря в том, что с ним ДВА раза выходят один на один?
        Вина Седова только в первом голе. Он выскочил за пределы штрафной площади, хотя защитник Ростова уже почти накрыл Мирзова. Я не виню молодого вратаря Ростова. Это был его дебют за основную команду и его выход на поле не планировался. Пришлось выйти из-за травмы Бабурина
        Serg3.12
        Serg3.12
        сегодня в 20:39
        Посмотрели почти на всех игроков команд
        Впечатление нормальное)
        Бабурину избежать рецидива
        Saban18
        Saban18 ответил Андрей Вишняков
        сегодня в 20:38
        Команда с 10-го места обыграла с помощью судьи команду с 3-го места, свой вечный филиал.
        И здесь судья?)))
        Трезвый повар
        Трезвый повар ответил Андрей Вишняков
        сегодня в 20:37
        Команда с 10-го места обыграла с помощью судьи команду с 3-го места, свой вечный филиал.
          ДСА
          ДСА
          сегодня в 20:37
          В товарищеских матчах Спартак силён.
          Nikola45
          Nikola45
          сегодня в 20:37
          Зенит что дурак что бы в картонном кубке играть ? ))
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100