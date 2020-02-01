«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

«Спартак» одержал победу над «Ростовом» на турнире в Катаре.
Доха, стадион Халифа Интернешнл
«Спартак» - «Ростов» 2:1 (0:0)
Голы: Мирзов 50, Мирзов 76 - Хаджикадунич 89
«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Джикия (Жиго 46), Маслов (Маркитесов 46), Кутепов (Гапонов 46), Рассказов (Ещенко 46), Айртон (Мельгарехо 46), Бакалюк (Крал 46), Гулиев (Бакаев 46), Зобнин (Тиль 46), Шюррле (Мирзов 46), Понсе (Глушенков 46)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Ростов»: Песьяков (Бабурин 46), Козлов (Логашов 46), Чистяков (Чернов 46), Осипенко (Черкес 46), Ведерников (Хаджикадунич 46), Мамаев (Еременко 46), Антонсен Норманн (Попов 46), Саплинов (Кожемякин 46), Осинов (Прошляков 46), Шомуродов (Долгов 46), Байрамян (Зайнутдинов 46)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Шюррле 7, Джикия 11, Антонсен Норманн 44
Ранее «Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти на турнире в Катаре.
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С победой!
С победой!
Впечатление нормальное)
Бабурину избежать рецидива
Впечатление нормальное)
Бабурину избежать рецидива
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Ты постоянно глумишься над Ростовом в своей бессильной злобе. Ты называешь Ростов филиалом Спартака хотя Ростов регулярно их обыгрывает
А что ты можешь написать про филиалы Зенита Сочи и Оренбург? Сколько очков они дарят Зениту? Я тебе отвечу, 12 очков зв сезон
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Ты постоянно глумишься над Ростовом в своей бессильной злобе. Ты называешь Ростов филиалом Спартака хотя Ростов регулярно их обыгрывает
А что ты можешь написать про филиалы Зенита Сочи и Оренбург? Сколько очков они дарят Зениту? Я тебе отвечу, 12 очков зв сезон