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«Зенит» не захотел отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»

сегодня, 16:34

Сообщается, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».

Российский нападающий входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо. Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. 

Однако переход не состоялся по причине того, что «Зенит» не захотел отпускать нападающего. Также сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.

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Все комментарии
edubokom
edubokom
сегодня в 17:15
Утка. Если бы он нужен был шпорам, то его бы зенит не удержал
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:14
Вот и сказки пошли ))))
Levadia
Levadia
сегодня в 17:09
Скорее всего шпоры хотели взять Дзюбу через аренду,что не устроило Зенит.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:06
Скорее всего Дзюба сильно упирался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:06
Если это правда,то руководство Зенита враг российского футбола.Для Дзюбы это последний шанс поиграть в настоящем топ клубе,хотя бы на время аренды.
Руководство должно в первую очередь думать о клубе, а уж потом об амбициях игроков.
Думаю, если бы поступило устраивающее обе стороны предложение, Дзюбу отпустили бы...
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 17:06
Ежели правда, то Дзюба и руководства зенита ацкие долпоящеры
beefs
beefs
сегодня в 17:06
Коммерческий ход?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:05
Если это правда,то руководство Зенита враг российского футбола.Для Дзюбы это последний шанс поиграть в настоящем топ клубе,хотя бы на время аренды.
Скорее посидеть на халяву на скамейке. Он не тянет уровень АПЛ, там играть надо
ABir
ABir
сегодня в 16:59
А жаль, было бы интересно понаблюдать
Беланов
Беланов ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:59
Если это правда,то руководство Зенита враг российского футбола.Для Дзюбы это последний шанс поиграть в настоящем топ клубе,хотя бы на время аренды.
Лучше и не скажешь
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 16:57
Вот так вот и тешат старичка нашего Дзюбу. Все тебя хотят Артём, но мы тебя никуда не отдадим, ты ж наше сокровище! А Мауринье когда увидел его фамилию в списке и пытался прочесть, мучался, мучался потом бросил бл....ть наверное опечатка!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:56
Если это правда,то руководство Зенита враг российского футбола.Для Дзюбы это последний шанс поиграть в настоящем топ клубе,хотя бы на время аренды.
nubom
nubom
сегодня в 16:55
Теперь Тоттенхэму крышка!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:51
утка по ходу
на кой х.. шпорам сдалась эта осина
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:49
Короче старика дзюбу Миллер связал по руками и ногам, да еще кляп вставил, что бы не бунтовал... 😁
t_3kjk82h966
t_3kjk82h966
сегодня в 16:47
Медведев взглянул в лазурятню свою,
Зачем я, Артёмка, тебя продаю?
Дзюбу свою не продам никому
Такая скотина нужна самому!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:44
Ну и правильно....
Из 1-й команды РПЛ в 3-ю команду Лондона....))))
Ну если только обмен...Алли + Кейн....на Дзюбу...
Да и то не вариант.....они даже не ЗМСы....
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 16:44
Как всегда Утка. Мальчик хочет Тамбов. Чики чики - та.)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:43
А был ли мальчик?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:43
Дзюба -растение пониженной социалной ответсвенности.Над было бы бастовать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:42
Если бы предложение об аренде реально было, Дзюба бы подмахнул новый контракт с Зенитом и отправился в Лондон пешком.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:42
Шорт-лист еще полсотни входило...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:41
Тоттенхэм это очень сложно.
Есть же проверенный вариант.
kts
kts
сегодня в 16:41
От трубы не отодрать
drug01
drug01
сегодня в 16:37
Зря!!! Надо было дать ему шанс!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 16:36
Аххаххах. Жирная газовая утка.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:35
Моуриньо сильно расстроился.
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