«Зенит» не захотел отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»

Сообщается, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».
Российский нападающий входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо. Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода.
Однако переход не состоялся по причине того, что «Зенит» не захотел отпускать нападающего. Также сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.
Думаю, если бы поступило устраивающее обе стороны предложение, Дзюбу отпустили бы...
Думаю, если бы поступило устраивающее обе стороны предложение, Дзюбу отпустили бы...
на кой х.. шпорам сдалась эта осина
на кой х.. шпорам сдалась эта осина
Зачем я, Артёмка, тебя продаю?
Дзюбу свою не продам никому
Такая скотина нужна самому!
Зачем я, Артёмка, тебя продаю?
Дзюбу свою не продам никому
Такая скотина нужна самому!
Из 1-й команды РПЛ в 3-ю команду Лондона....))))
Ну если только обмен...Алли + Кейн....на Дзюбу...
Да и то не вариант.....они даже не ЗМСы....
Из 1-й команды РПЛ в 3-ю команду Лондона....))))
Ну если только обмен...Алли + Кейн....на Дзюбу...
Да и то не вариант.....они даже не ЗМСы....
Есть же проверенный вариант.
Есть же проверенный вариант.