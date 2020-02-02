«Зенит» не захотел отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»

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Сообщается, что нападающий «Зенита» в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».

Российский нападающий входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо. Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода.

Однако переход не состоялся по причине того, что «Зенит» не захотел отпускать нападающего. Также сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.