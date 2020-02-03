«Ливерпулю» осталось шесть побед до чемпионства. Итоги 25-го тура АПЛ

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Англии.
«Лестер Сити» - «Челси» 2:2
Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 46, Рюдигер 71
«Лестер Сити» - «Челси» 2:2
Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 46, Рюдигер 71
«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон» 0:0
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 2:0
Голы: Бергвейн 63, Сон 71
«Бернли» - «Арсенал» 0:0
«Вест Хэм» - «Брайтон» 3:3
Голы: Диоп 33, Снодграсс 45, Снодграсс 57 - Огбонна 47 (автогол), Гросс 75, Мюррей 79
«Уотфорд» - «Эвертон» 2:3
Голы: Мазина 10, Перейра 42 - Мина 45, Мина 45, Уолкотт 90
«Ньюкасл» - «Норвич» 0:0
«Кристал Пэлас» - «Шеффилд Юнайтед» 0:1
Гол: Гуаита 58 (автогол)
«Борнмут» - «Астон Вилла» 2:1
Голы: Биллинг 37, Аке 44 - Саматта 70