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«Ливерпулю» осталось шесть побед до чемпионства. Итоги 25-го тура АПЛ

сегодня, 00:07

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Англии.

«Лестер Сити» - «Челси» 2:2
Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 46, Рюдигер 71

«Лестер Сити» - «Челси» 2:2
Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 46, Рюдигер 71

«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон» 0:0 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 2:0
Голы: Бергвейн 63, Сон 71

«Бернли» - «Арсенал» 0:0

«Вест Хэм» - «Брайтон» 3:3
Голы: Диоп 33, Снодграсс 45, Снодграсс 57 - Огбонна 47 (автогол), Гросс 75, Мюррей 79

«Уотфорд» - «Эвертон» 2:3
Голы: Мазина 10, Перейра 42 - Мина 45, Мина 45, Уолкотт 90

«Ньюкасл» - «Норвич» 0:0

«Кристал Пэлас» - «Шеффилд Юнайтед» 0:1
Гол: Гуаита 58 (автогол)

«Борнмут» - «Астон Вилла» 2:1
Голы: Биллинг 37, Аке 44 - Саматта 70

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 00:37
Удачи Ливерпулю!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:28
Борьба за 4тую строчку, вот за что можно смотреть апл, но это борьба уровня чемпионата Португалии, невыше
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:18
Недолго ждать осталось.
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