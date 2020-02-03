Дембеле снова получил травму, не успев восстановиться от прошлой

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил травму на тренировке, об этом сообщила пресс-служба каталонской команды на официальном сайте.
Отмечается, что Дембеле почувствовал дискомфорт задней поверхности бедра правой ноги.
Совсем недавно Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе после травмы бицепса бедра, полученной в игре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
В текущем сезоне Усман сыграл в 5 матчах испанского первенства.
Жаль его, что так и не удаётся ему раскрыться.
Походу просто выкинули 105 млн на ветер
Жаль его, что так и не удаётся ему раскрыться.
Походу просто выкинули 105 млн на ветер