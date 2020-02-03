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Дембеле снова получил травму, не успев восстановиться от прошлой

сегодня, 18:14

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил травму на тренировке, об этом сообщила пресс-служба каталонской команды на официальном сайте.

Отмечается, что Дембеле почувствовал дискомфорт задней поверхности бедра правой ноги.

Совсем недавно Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе после травмы бицепса бедра, полученной в игре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Усман сыграл в 5 матчах испанского первенства.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
сегодня в 19:04
Я уже и забыл про него
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 18:54
Не плохо так, 120м? Или 150 там было?
Valeleo
Valeleo
сегодня в 18:43
Здоровья Дембеле!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:41
Тут на лицо потустороннее вмешательство, Усману пора обратиться к толковому колдуну с исторической родины.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:36
Хороший игрок, удачная покупка Барсы. Очередная ) Здоровья парнишке )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:36
Они с Погба хороший дует дармоедов составят.
рус фан
рус фан
сегодня в 18:32
Дембель это каталонский Гарет, хрустальный бегунок, ну может в финалах тащить будет, здоровья ему.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:28
Усман скоро и самого Бейла переплюнет)
Жаль его, что так и не удаётся ему раскрыться.
Походу просто выкинули 105 млн на ветер
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:25
Лидер атак Суарес на травме. Дембель на травме. Гризман в балете совсем играть разучился что даже по пустым вратам попасть уже не может. Гном что есть он что нет его. Толку не какого с этого фейкового "золотомячиста". Одному 17-летнему пареньку Фати приходится тащить на своих хрупких плечах католонский проект. Но надолго ли его хватит? Думаю что нет. Барселона останется без трофейной.
матос
матос
сегодня в 18:24
Хрусталь епт
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:17
Как Барселоне повезло с Африканским Французом?????
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:16
Не прет негретенку.
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