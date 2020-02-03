Дембеле снова получил травму, не успев восстановиться от прошлой

сегодня, 18:14

Полузащитник «Барселоны» получил травму на тренировке, об этом сообщила пресс-служба каталонской команды на официальном сайте.

Отмечается, что Дембеле почувствовал дискомфорт задней поверхности бедра правой ноги.

Совсем недавно Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе после травмы бицепса бедра, полученной в игре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Усман сыграл в 5 матчах испанского первенства.