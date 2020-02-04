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Семи игрокам «Енисея» повысили зарплаты, когда клуб шел на последнем месте

сегодня, 11:10

Анонимный источник рассказал о финансовой ситуации в «Енисее».

Предыдущее руководство ввело моду перечислять деньги на проживание сотрудникам, имеющим красноярскую жилплощадь. Обычно такое практиковалось в отношении иногородних или приезжих. А тут местные, обеспеченные жильем, не один и не два, — много. Висели на бухгалтерии и мертвые души: в клубе люди не появлялись — оклады получали. Ну, а про зарплату капитана «Енисея» Харитонова вы уже слышали.

Зарплату подняли не только Харитонову, в клубе таких семь человек. С Комковым, Рожковым, Семакиным, Саркисовым, Хубуловым и еще кем-то, не помню, тоже заключены новые допсоглашения. Генеральный директор клуба Денис Рубцов, понимая минувшим летом, что его уберут, явил неслыханную щедрость. Команда шла на последнем месте в ФНЛ. Нонсенс! Но это еще не все. Тогда же некоторым работникам клуба в договор внесли пункт: теперь, чтобы их выгнать, потребуется заплатить большую неустойку.

Еще один убойный момент: с футболистов в клубе брали деньги. Сначала наличкой, потом онлайн-переводами: не хватало ума понять, что все сохранится в списке банковских операций. Выписывали повышенные премиальные и заставляли часть возвращать. Слышал, в цепочке был задействован сын генерального директора, устроенный на работу в «Енисей». Позже — защитник Гультяев и один сотрудник клуба. Есть скрины подтверждающей переписки.

Напомним, что недавно спортивный директор «Енисея» был уволен за передачу аккаунтов в соцсетях посторонним лицам.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:30
Везде так, ничего нового.
drug01
drug01
сегодня в 11:21
Главное все грамотно прописать!
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